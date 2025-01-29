Самые популярные авто с пробегом в России: 2024 год

В России самым популярным автомобилем с пробегом стал Volkswagen Polo пятого поколения (рестайлинг 2014-2020 годов). Средняя стоимость этой модели составляет 1,13 миллиона рублей, что делает её привлекательным выбором для покупателей.
На втором месте расположился Hyundai Creta первой генерации (2016-2020 годов), известный своей практичностью и надёжностью. Третью позицию занимает Kia Rio со средней стоимостью 1,34 миллиона рублей.
Среди других востребованных моделей с бюджетом до двух миллионов рублей выделяются Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. Эти автомобили сохраняют популярность благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и надёжности, что делает их идеальным вариантом для вторичного рынка.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.