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Самые популярные авто с пробегом в России: 2024 год

1:00
Авто

В России самым популярным автомобилем с пробегом стал Volkswagen Polo пятого поколения (рестайлинг 2014-2020 годов). Средняя стоимость этой модели составляет 1,13 миллиона рублей, что делает её привлекательным выбором для покупателей.

volkswagen polo
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
volkswagen polo

На втором месте расположился Hyundai Creta первой генерации (2016-2020 годов), известный своей практичностью и надёжностью. Третью позицию занимает Kia Rio со средней стоимостью 1,34 миллиона рублей.

Среди других востребованных моделей с бюджетом до двух миллионов рублей выделяются Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. Эти автомобили сохраняют популярность благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и надёжности, что делает их идеальным вариантом для вторичного рынка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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