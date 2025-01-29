Как параллельный импорт помог люксовым маркам в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2024 году в России зафиксирован рост продаж премиальных автомобилей из Европы, США и Японии, чему способствовало развитие параллельного импорта.

Фото: wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda_Breeze

Mercedes-Benz увеличил продажи на 1,7%, реализовав 6984 автомобиля. Porsche показал более значительный рост — на 15,6%, с продажами 2000 машин. Лидером среди европейских брендов стал Rolls-Royce, который увеличил продажи на впечатляющие 74,7%, достигнув 150 проданных автомобилей.

Среди японских брендов выделилась Honda, продажи которой выросли на 100%, составив 2733 автомобиля. Это указывает на восстановление интереса к премиальным моделям марки.

Эти результаты подтверждают, что, несмотря на экономическую нестабильность, россияне продолжают выбирать люксовые автомобили, ценя их качество, престиж и технологические возможности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

