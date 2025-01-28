Гибрид Skoda Superb 2025: дальность хода и мощь в одном авто

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На европейском рынке представлена гибридная версия Skoda Superb 2025, которая сочетает высокую производительность с экономичностью и экологичностью.

Фото: wikipediа by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Superb

Гибридная установка включает 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. и электродвигатель на 115 л. с., обеспечивая совокупную мощность в 204 л. с. Такой тандем гарантирует отличную динамику и комфортное управление.

С улучшенным аккумулятором Skoda Superb 2025 способна преодолеть более 1000 км на одном заряде и баке, что делает её лидером в своём сегменте по дальности хода. Этот автомобиль подходит как для длительных путешествий, так и для повседневных поездок, предлагая идеальный баланс между мощностью, эффективностью и комфортом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах.

