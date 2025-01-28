Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая пластика: как вернуть лицо в форму без крайних мер
Активированный уголь: средство первой помощи или устаревший миф
Южные аэропорты на старте? Дан исчерпывающий ответ
Двойник Юрия Шатунова выступает в Латвии с его песнями
Лазанья для всех: 4 начинки, которые перевернут ваше представление о блюде
Терапевт Тен рассказала, чем опасно для россиян отсутствие снега зимой
Широкие брюки: как носить их правильно, чтобы не испортить образ
Почему кошка выбирает батарею для сна: что это значит
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму

Гибрид Skoda Superb 2025: дальность хода и мощь в одном авто

0:59
Авто

На европейском рынке представлена гибридная версия Skoda Superb 2025, которая сочетает высокую производительность с экономичностью и экологичностью.

Skoda Superb
Фото: wikipediа by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Skoda Superb

Гибридная установка включает 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. и электродвигатель на 115 л. с., обеспечивая совокупную мощность в 204 л. с. Такой тандем гарантирует отличную динамику и комфортное управление.

С улучшенным аккумулятором Skoda Superb 2025 способна преодолеть более 1000 км на одном заряде и баке, что делает её лидером в своём сегменте по дальности хода. Этот автомобиль подходит как для длительных путешествий, так и для повседневных поездок, предлагая идеальный баланс между мощностью, эффективностью и комфортом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки
Еда и рецепты
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки Аудио 
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Последние материалы
Удивительная находка для маленького участка: вишня, которая не требует ухода
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Эти косметические продукты могут навредить здоровью — будьте осторожны
Тайны Доггерленда: как затопленные цивилизации помогают зелёной энергетике
От ручек до света: обновляем кухню легко и быстро
Можно ли есть аджику, если она простояла всю зиму? Ответ вас удивит
Хочет сам. Трамп отсёк Арахамию в качестве переговорщика от Украины
ДВС против электромоторов: основные преимущества
Осторожно, стоматологические мошенники: как не стать их жертвой
Кардио без бега и прыжков: простая тренировка для дома и зала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.