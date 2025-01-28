Renault Twingo 2026: доступное будущее городских авто

На автосалоне в Брюсселе дебютировал концепт Renault Twingo 2026. Новый городской автомобиль привлёк внимание своим аэродинамичным дизайном с наклонным лобовым стеклом и оригинальными фарами, подчёркивающими современный стиль модели.

Фото: Francuskie.pl by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Renault Twingo

Салон концепта оказался не менее впечатляющим: просторное внутреннее пространство сочетает комфорт с современными технологиями, предоставляя максимум удобства для водителя и пассажиров.

Серийная версия Renault Twingo 2026 ожидается на рынке уже через два года. Предполагаемая цена в Европе составит около 2 миллионов рублей, что делает эту модель доступным и привлекательным выбором для жителей городов, ищущих стильный, практичный и функциональный автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

