Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen

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Китайские автопроизводители проявляют активный интерес к покупке заводов Volkswagen в Германии, включая крупное предприятие в Оснабрюке. Такой шаг позволит им обойти европейские пошлины на электромобили и усилить свои позиции на автомобильном рынке Европы.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Переговоры осложняются рядом факторов. Немецкие профсоюзы выражают опасения по поводу сохранения рабочих мест и возможного влияния сделки на местную экономику. Кроме того, согласования на уровне правительств Германии и Китая могут замедлить процесс и отложить реализацию соглашения.

По оценкам экспертов, Volkswagen может выручить до 300 миллионов евро за продажу своих заводов. Это поможет компании оптимизировать операционные расходы, но также подчёркивает растущую конкуренцию с китайскими брендами на глобальном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

