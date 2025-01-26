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Самые популярные дизельные автомобили 2024 года в России

0:58
Авто

В 2024 году самыми популярными дизельными автомобилями с пробегом в России стали модели немецкого бренда BMW. Лидером стал седан BMW 5 серии (G30), на втором месте — внедорожник BMW X5 (F15), а тройку замыкает Audi Q7. Средняя стоимость этих автомобилей составляет от 3,6 до 4,3 миллиона рублей, что подчёркивает высокий спрос на премиальные авто с дизельными двигателями.

BMW 530d
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 530d

В список популярных моделей также вошли Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Santa Fe, которые сохраняют свою привлекательность благодаря надёжности, топливной экономичности и отличным внедорожным качествам.

Дизельные автомобили продолжают пользоваться популярностью в России, особенно среди водителей, которые ценят их долговечность, мощность и экономичность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. 

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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