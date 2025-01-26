Робот Huawei упрощает зарядку электромобилей

Huawei представила инновационную роботизированную руку-манипулятор, которая автоматически подключает электромобили к зарядным станциям. Эта разработка направлена на упрощение процесса зарядки и повышение удобства для владельцев электромобилей.
Технология была продемонстрирована на седане Maextro S800, что позволило показать её высокую точность и функциональность. Роботизированная рука самостоятельно находит зарядный порт и подключается к нему без участия человека, что делает её особенно полезной для общественных зарядных сетей.
Массовое производство этой системы может начаться уже во втором квартале 2025 года. Решение от Huawei обещает революционизировать инфраструктуру зарядки электромобилей, делая её проще, удобнее и доступнее для водителей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.