Как АвтоВАЗ планирует завоевать рынок в 2025 году

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АвтоВАЗ объявил масштабные планы на 2025 год, в рамках которых планируется выпуск 12 новых моделей. Среди них будут обновлённые версии текущих автомобилей и абсолютно новое семейство бюджетных машин под названием Iskra.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Lada Vesta

Отдельное внимание уделено разработке кроссовера на базе платформы Vesta, который планируется представить в 2026 году. Эта модель станет важным дополнением в линейке АвтоВАЗа, отражая стремление компании соответствовать современным требованиям покупателей.

Прошедший 2024 год стал успешным для бренда: продажи на внутреннем рынке выросли на 30%, а экспортные поставки увеличились в четыре раза. Такой результат связан с растущим спросом на продукцию АвтоВАЗа как в России, так и за её пределами, что укрепляет позиции компании в автомобильной индустрии.

АвтоВАЗ продолжает расширять модельный ряд и усиливать экспортный потенциал, подтверждая статус ключевого игрока на рынке автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

