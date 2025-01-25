Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснее, чем в пекарне: готовим пончики с джемом по простому рецепту
Старый кран превратился в самый дорогой отель Амстердама
Почему боль в груди при нагрузке — повод обратиться к врачу
Почему Дональд Трамп отменил поддержку электромобилей в США
Ключ к спокойствию: почему мы не можем заснуть без одеяла
Как отучить кошку драть диван: эффективные методы решения проблемы
Эстетика Clean Girl: четыре аромата для образа чистоты и ухоженности
Опрятность важнее трендов: как ухаживать за зимними вещами, чтобы выглядеть безупречно
Топ-7 советов, как ускорить рост ресниц и восстановить их

Как АвтоВАЗ планирует завоевать рынок в 2025 году

1:09
Авто

АвтоВАЗ объявил масштабные планы на 2025 год, в рамках которых планируется выпуск 12 новых моделей. Среди них будут обновлённые версии текущих автомобилей и абсолютно новое семейство бюджетных машин под названием Iskra.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

Отдельное внимание уделено разработке кроссовера на базе платформы Vesta, который планируется представить в 2026 году. Эта модель станет важным дополнением в линейке АвтоВАЗа, отражая стремление компании соответствовать современным требованиям покупателей.

Прошедший 2024 год стал успешным для бренда: продажи на внутреннем рынке выросли на 30%, а экспортные поставки увеличились в четыре раза. Такой результат связан с растущим спросом на продукцию АвтоВАЗа как в России, так и за её пределами, что укрепляет позиции компании в автомобильной индустрии.

АвтоВАЗ продолжает расширять модельный ряд и усиливать экспортный потенциал, подтверждая статус ключевого игрока на рынке автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать
Красота и стиль
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать Аудио 
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Недвижимость
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком Аудио 
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Уловите момент: как не упустить лучшие товары на зимней распродаже
Три альтернативы яйцу для идеальной выпечки — получите блестящий результат
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов
Миф о трех неделях: сколько дней на самом деле нужно, чтобы изменить свою жизнь
Ситуация в Приднестровье накаляется. Ждать развязку осталось недолго
Комфорт превыше всего: раздельные кровати — модный тренд, а не признак проблем
Эксперт Махова о недостатках горячей йоги: на что стоит обратить внимание?
Нитевой лифтинг: как получить эффект омоложения без операции
В Бангкоке объявлен высший уровень загрязнения в 48 районах
Как АвтоВАЗ планирует завоевать рынок в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.