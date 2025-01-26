Ford Puma укрепляет свои позиции в автомобильной индустрии

Ford Puma, компактный и стильный кроссовер, второй год подряд сохраняет звание самого продаваемого автомобиля в Великобритании. В 2024 году модель достигла впечатляющих результатов с более чем 48 000 проданных экземпляров. Этот успех подтверждает популярность Puma среди британцев, которые ценят её современный дизайн, практичность и доступную стоимость.
Среди других лидеров продаж остаются Kia Sportage и Nissan Qashqai, которые также удерживают внимание покупателей. Растущая популярность кроссоверов подчёркивает предпочтение потребителей к универсальным и комфортным автомобилям.
Значительный прорыв в 2024 году совершили электромобили, чья доля на рынке Великобритании в декабре достигла рекордных 31%. Это свидетельствует о растущем интересе к экологичным и инновационным транспортным средствам. Подобный тренд отражает изменение приоритетов в пользу автомобилей с низким уровнем выбросов, что особенно актуально в контексте глобальных экологических инициатив.
Таким образом, Ford Puma продолжает лидировать в продажах, укрепляя позиции кроссоверов в автомобильной индустрии Великобритании, наряду с растущим интересом к электромобилям.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ford Motor Company— американская автомобилестроительная компания.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.