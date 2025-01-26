Hyundai Inster Cross — новый участник сегмента электрических SUV

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Электрический кроссовер Hyundai Inster Cross вышел в продажу в Великобритании по стартовой цене 3,6 миллиона рублей (£28 745). Эта модель предлагает экологичную альтернативу популярному Hyundai Creta.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Inster

Кроссовер оснащён электродвигателем мощностью 114 л. с. и способен проехать до 360 км без подзарядки, что делает его практичным выбором для повседневных поездок. Среди ключевых особенностей — панорамная крыша, создающая ощущение простора, и два современных экрана диагональю 10,25 дюйма, которые обеспечивают удобство и комфорт в управлении.

Hyundai Inster Cross уже зарекомендовал себя как перспективный участник сегмента электрических SUV и привлекает внимание покупателей своей функциональностью и экологичностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

