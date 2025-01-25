Китайские SUV лидируют на российском рынке в 2024 году

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В 2024 году российский рынок SUV оказался под влиянием китайских брендов, которые уверенно захватили лидирующие позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль Haval Jolion

Первое место занял Haval Jolion с внушительным результатом — 83 828 проданных автомобилей. Вторую позицию занял Chery Tiggo 7 Pro Max с объёмом продаж 64 811 единиц, а третье место досталось Tiggo 4 Pro, который разошёлся тиражом 52 700 автомобилей.

Отечественная Lada Niva Travel смогла занять лишь четвёртую строчку рейтинга, уступив китайским конкурентам. Это подтверждает изменение предпочтений российских покупателей, которые всё чаще выбирают более современные и технологичные модели.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

