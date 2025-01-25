Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке

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Chevrolet Onix 2025, импортируемый из Китая, выходит на российский рынок с конкурентоспособной ценой от 1,89 миллиона рублей. Это на 100-200 тысяч рублей дешевле большинства комплектаций Lada Vesta, что делает Onix привлекательным вариантом для покупателей.

Фото: wikipediа by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Monza

Помимо доступной цены, Chevrolet Onix оснащён двигателем мощностью 132 л. с., который обеспечивает отличную динамику и заметное преимущество перед конкурентами. Автомобиль предлагает современное оснащение, включая технологичные опции и высокий уровень комфорта, которые часто превосходят комплектации Lada Vesta.

Chevrolet Onix становится выгодной альтернативой отечественным седанам, предлагая сочетание мощности, современных технологий и разумной стоимости для российских автолюбителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

