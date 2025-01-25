Электромобили Mercedes-Benz получат доступ к Tesla Supercharger

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С 2025 года электромобили Mercedes-Benz, предназначенные для американского рынка, будут оснащаться разъёмами стандарта NACS. Это позволит владельцам заряжать свои автомобили на станциях Tesla Supercharger, расширяя их доступ к зарядной инфраструктуре.

Фото: Mercedes-Benz by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Mercedes-Benz EQS

Для автомобилей более раннего выпуска предусмотрено решение в виде адаптера, который будет стоить $185. Также потребуется обновление программного обеспечения, чтобы обеспечить совместимость с зарядными станциями.

Данное решение принято на фоне снижения продаж линейки EQ и направлено на повышение конкурентоспособности электромобилей Mercedes-Benz в США. Новый подход предлагает покупателям более удобные условия эксплуатации благодаря широкому доступу к сети Tesla Supercharger.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

