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Volvo анонсировала выпуск семи новых моделей в 2025 году

1:00
Авто

Компания Volvo анонсировала выпуск семи новых моделей, которые появятся на рынке в 2025 году. Среди них три электрокара: EX90, ES90 и EX30 CrossCountry, а также обновлённые версии популярных моделей XC90, XC60 и S90.

Volvo_XC90
Фото: wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volvo_XC90

Особое внимание привлекла новая модель — "супергибридный внедорожник", созданный на платформе SMA. Этот автомобиль станет примером инновационного подхода Volvo, предлагая интеллектуальные системы вождения и высокий уровень автономности. Это подчёркивает стремление компании к устойчивой мобильности и экологичным технологиям.

2025 год обещает стать одним из самых насыщенных для Volvo благодаря этим премьерам. Компания укрепляет свои позиции в премиальном сегменте, продолжая развивать экологичные и высокотехнологичные транспортные решения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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