Lada Iskra: замена двух моделей и ставка на технологичность

АвтоВАЗ объявил о необычном решении: жизненный цикл новой модели Lada Iskra составит всего восемь лет. Для бренда это редкость, так как обычно автомобили АвтоВАЗа выпускаются на более длительный срок.
Lada Iskra станет заменой сразу для двух моделей — XRay и базовых версий Vesta, что делает её ключевой новинкой для компании. Производство стартует с объёма 120 тысяч автомобилей в год, что свидетельствует о высоких ожиданиях от новой модели.
Новейшая Lada Iskra обещает объединить лучшие качества своих предшественников, предлагая потребителям современный дизайн, технологичные решения и практичность. Такой шаг демонстрирует стремление АвтоВАЗа обновить модельный ряд и соответствовать современным требованиям рынка.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».
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