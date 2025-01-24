Lada Iskra: замена двух моделей и ставка на технологичность

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АвтоВАЗ объявил о необычном решении: жизненный цикл новой модели Lada Iskra составит всего восемь лет. Для бренда это редкость, так как обычно автомобили АвтоВАЗа выпускаются на более длительный срок.

Фото: commons.wikimedia.org by Yan.gorev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сборка кузова Lada Vesta

Lada Iskra станет заменой сразу для двух моделей — XRay и базовых версий Vesta, что делает её ключевой новинкой для компании. Производство стартует с объёма 120 тысяч автомобилей в год, что свидетельствует о высоких ожиданиях от новой модели.

Новейшая Lada Iskra обещает объединить лучшие качества своих предшественников, предлагая потребителям современный дизайн, технологичные решения и практичность. Такой шаг демонстрирует стремление АвтоВАЗа обновить модельный ряд и соответствовать современным требованиям рынка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

