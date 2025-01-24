Toyota Land Cruiser: универсальный внедорожник с не самой лучшей аэродинамикой

Toyota Land Cruiser — это автомобиль, который заслуженно считается одним из самых универсальных транспортных средств в мире. На нём одинаково удобно отправляться на работу, совершать увлекательные путешествия по бездорожью или даже заезжать на свалку за старыми деталями.
Дизайн этого культового внедорожника совершенствовался на протяжении многих лет. Он стал более компактным и экономичным, однако сохранил свою характерную форму с плоскими бортами, которая совершенно не способствует аэродинамике. Интересный факт: Land Cruiser обладает ещё меньшей аэродинамичностью, чем… обычная буханка хлеба.
Может показаться странным сравнивать внедорожник с хлебом, ведь их предназначения совершенно разные: первый создан для преодоления любых дорог и сложных маршрутов, а второй — для того, чтобы радовать нас своим вкусом. Тем не менее, YouTube-канал Premier Aerodynamics решил провести необычное исследование и выяснить, кто из них более обтекаем. В новом видео, которое уже привлекло внимание сотрудников Motor1, команда канала продемонстрировала удивительные результаты.
Toyota Land Cruiser продолжает оставаться символом надёжности, практичности и универсальности, несмотря на то, что его аэродинамические показатели уступают даже самому простому продукту из пекарни.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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