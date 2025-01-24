Toyota Land Cruiser: универсальный внедорожник с не самой лучшей аэродинамикой

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Toyota Land Cruiser — это автомобиль, который заслуженно считается одним из самых универсальных транспортных средств в мире. На нём одинаково удобно отправляться на работу, совершать увлекательные путешествия по бездорожью или даже заезжать на свалку за старыми деталями.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Land Crusier

Дизайн этого культового внедорожника совершенствовался на протяжении многих лет. Он стал более компактным и экономичным, однако сохранил свою характерную форму с плоскими бортами, которая совершенно не способствует аэродинамике. Интересный факт: Land Cruiser обладает ещё меньшей аэродинамичностью, чем… обычная буханка хлеба.

Может показаться странным сравнивать внедорожник с хлебом, ведь их предназначения совершенно разные: первый создан для преодоления любых дорог и сложных маршрутов, а второй — для того, чтобы радовать нас своим вкусом. Тем не менее, YouTube-канал Premier Aerodynamics решил провести необычное исследование и выяснить, кто из них более обтекаем. В новом видео, которое уже привлекло внимание сотрудников Motor1, команда канала продемонстрировала удивительные результаты.

Toyota Land Cruiser продолжает оставаться символом надёжности, практичности и универсальности, несмотря на то, что его аэродинамические показатели уступают даже самому простому продукту из пекарни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

