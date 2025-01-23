Полезные аксессуары для зимы, о которых вы могли забыть

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Зимние поездки на автомобиле могут быть не только захватывающими, но и сопряжёнными с определёнными трудностями. Гололёд, снегопады, короткий световой день — всё это требует повышенного внимания и тщательной подготовки. Важно заранее позаботиться о том, чтобы в багажнике всегда находились полезные вещи, которые помогут справиться с непредвиденными ситуациями на дороге, об этих вещах рассказывает новостной портал Курс дела.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобиль зимой

Щётка для снега и скребок для льда

Один из основных инструментов в зимний период — это щётка со скребком. С помощью длинной ручки и мягкой щетины легко очищать машину от снега, не повредив покрытие. Скребок, изготовленный из прочного пластика, отлично справляется с наледью на стёклах, зеркалах и фарах. Этот простой аксессуар позволит быстро подготовить автомобиль к поездке.

Лопата или ледоруб

Складная лопата или ледоруб пригодятся в самых разных ситуациях. Компактная конструкция позволяет хранить их в багажнике, не занимая много места. Эти инструменты помогут:

Освободить машину из сугроба.

Очистить участок для парковки.

Пробить плотный снег и расчистить подъезд к гаражу.

Они станут настоящим спасением в условиях сильного снегопада.

Пусковые провода

Зимой аккумуляторы часто подводят, особенно в сильный мороз. Пусковые провода, известные как "крокодилы", позволят запустить двигатель, если батарея разрядилась. Важно выбирать провода с прочными зажимами и достаточной длины, чтобы они обеспечивали надёжный контакт.

Буксировочный трос

Незаменимый помощник для случаев, когда автомобиль застрял в сугробе или сломался. Длина троса должна быть не менее 4 метров, чтобы исключить вероятность столкновения машин при буксировке. Этот аксессуар пригодится как для вашего авто, так и для помощи другим водителям.

Поляризационные очки

Солнце, отражающееся от снега и льда, может сильно ослеплять, что особенно опасно зимой. Поляризационные очки устраняют блики, улучшая видимость и контрастность. Они помогают снизить нагрузку на глаза и повышают безопасность движения, особенно в ясную погоду.

Завершаем подготовку

Подготовка к зимним поездкам — это не только техническое обслуживание машины, но и сбор нужных инструментов. Автомобильная щётка, лопата, пусковые провода и другие аксессуары должны быть всегда под рукой. Такой комплект обеспечит комфорт и безопасность даже в самых сложных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

