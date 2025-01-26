Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть

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Что выбрать — классический автомат или новомодный робот? Многие автолюбители даже не догадываются, насколько эти трансмиссии отличаются друг от друга. Между тем, их работа, устройство и обслуживание имеют принципиальные различия, о которых важно знать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Размеры и конструкция

Автоматическая коробка передач (АКПП) отличается большими габаритами и сложностью размещения в моторном отсеке. Это заставляет инженеров искать нестандартные решения при проектировании автомобилей. Роботизированная коробка передач (РКПП), напротив, компактнее и легче, что позволяет снижать снаряжённую массу машины и экономить место. Эти преимущества делают "робот" особенно привлекательным для современных автопроизводителей.

Как они работают

АКПП и РКПП работают по разным принципам. В автоматической коробке передачи переключаются благодаря гидроблоку и планетарному редуктору.

Роботизированная трансмиссия ближе к механической: её работу обеспечивают автоматические актуаторы. Нередко "робот" оснащён двумя сцеплениями для чётных и нечётных передач, что делает переключения быстрее и плавнее.

Управление: автомат или ручной режим?

Классическая АКПП полностью автоматизирована, хотя современные модели предлагают ручной режим. РКПП же позволяет выбирать между ручным и автоматическим режимами в зависимости от настроек селектора. Это делает её универсальным вариантом для разных условий эксплуатации.

Ресурс и надёжность

АКПП считается более долговечной благодаря меньшим эксплуатационным нагрузкам. В то же время РКПП требует более частой замены масла, что влияет на срок службы. Однако роботизированная коробка обеспечивает более быструю и точную смену передач, что особенно важно для динамичной езды.

Особенности обслуживания

РКПП требует замены масла каждые 40-50 тысяч километров, и эту процедуру необходимо выполнять в полном объёме. У АКПП ресурс масла выше — замена рекомендуется через 60-80 тысяч километров, причём часто допускается частичная замена.

Некоторые производители даже утверждают, что масло в автомате можно не менять весь срок службы автомобиля, но это спорный момент.

Что выбрать

Выбор между автоматом и роботом зависит от предпочтений водителя. Если вы цените надёжность и минимальные требования к обслуживанию, лучше выбрать АКПП. Если же важны компактность, лёгкость и быстрота переключений, роботизированная коробка станет идеальным выбором.

Главное — не забывать о регулярном уходе за трансмиссией, чтобы продлить её ресурс.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.

