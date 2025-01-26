Хотите сэкономить на зимней резине? Читайте, пока цены не взлетели ещё больше

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По данным российского производителя шин Ikon Tyres, зимние шины для легковых автомобилей за 2024 год подорожали в среднем на 10%. Как сообщили представители компании, увеличение ценников составило от 9% до 11% в зависимости от модели, размера и сегмента.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя резина

Популярность больших размеров

Отмечается, что спрос на шины больших размеров (R18+) увеличивается благодаря росту продаж китайских автомобилей. Несмотря на это, самые популярные размеры в России — R15 и R16 — продолжают оставаться лидерами рынка.

Причины подорожания

Основными факторами роста стоимости шин стали:

Увеличение цен на сырьё. Подорожание материалов, необходимых для производства шин. Рост логистических затрат. Удорожание транспортировки внутри страны и из-за рубежа. Колебания курса рубля. Изменение валютных ставок повлияло на стоимость импортного сырья и продукции. Дополнительные транзакционные издержки. Они связаны с импортом как материалов, так и готовых шин.

Рост цен ниже инфляции

При этом, как отметили в Ikon Tyres, подорожание зимней резины оказалось ниже уровня фактической инфляции в России за 2024 год. Это может свидетельствовать о сдержанном подходе производителей к ценообразованию, несмотря на значительные издержки.

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.



