Хотите сэкономить на зимней резине? Читайте, пока цены не взлетели ещё больше

По данным российского производителя шин Ikon Tyres, зимние шины для легковых автомобилей за 2024 год подорожали в среднем на 10%. Как сообщили представители компании, увеличение ценников составило от 9% до 11% в зависимости от модели, размера и сегмента.
Отмечается, что спрос на шины больших размеров (R18+) увеличивается благодаря росту продаж китайских автомобилей. Несмотря на это, самые популярные размеры в России — R15 и R16 — продолжают оставаться лидерами рынка.
При этом, как отметили в Ikon Tyres, подорожание зимней резины оказалось ниже уровня фактической инфляции в России за 2024 год. Это может свидетельствовать о сдержанном подходе производителей к ценообразованию, несмотря на значительные издержки.
Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.