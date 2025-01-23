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Пожилые водители выбирают день и хорошую погоду для поездок — вот почему

1:55
Авто

Споры о том, до какого возраста можно безопасно управлять автомобилем, не утихают ни в России, ни за рубежом. Несмотря на отсутствие точной статистики, понятно одно: возраст — не единственный фактор, определяющий безопасность водителя, сообщает "За рулем".

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Когда стоит воздержаться от вождения

Неважно, молодой вы водитель или с большим стажем, плохое самочувствие может стать серьезной угрозой. Среди состояний, при которых лучше отложить поездку:

  • сильная усталость;
  • головокружение или заторможенность;
  • недостаток сна;
  • последствия употребления алкоголя, седативных средств или наркотиков.

Даже небольшой когнитивный сбой, вызванный стрессом или недомоганием, может спровоцировать аварию.

Особенности пожилых водителей

С возрастом реакция замедляется, зрение ухудшается, а моторика ослабевает. По данным ВОЗ, когнитивные изменения начинают заметно влиять на способность к вождению уже после 65 лет.

Врач психиатр-нарколог и учредитель "Клиник доктора Калюжной" Марина Калюжная отмечает, что пожилые водители сталкиваются с дополнительными рисками, которые необходимо учитывать.

Как пожилым водителям обеспечить безопасность

Чтобы минимизировать риски на дорогах, пожилым водителям важно:

  1. Регулярно проверять зрение и слух.
  2. Избегать поездок в ночное время или при плохих погодных условиях.
  3. Планировать маршрут с учетом возможности утомления.
  4. Консультироваться с врачом для контроля здоровья.

Водители с большим стажем часто прекрасно осведомлены о своих возможностях и состояниях. Если самочувствие в норме и есть уверенность в своих силах, нет причин отказываться от вождения. Главное — помнить о безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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