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Hyundai Tucson из Казахстана: чем удивит новый кроссовер

1:34
Авто

Как сообщают эксперты, в России появился новый Hyundai Tucson 2025 года. Один из таких кроссоверов выставлен на продажу автодилером в Омске по цене 4 365 000 рублей.

Hyundai Tucson
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Tucson

Технические характеристики

Автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Этот набор обеспечивает надёжность и уверенность на дороге при любых условиях.

Комфорт и технологии

Hyundai Tucson 2025 года предлагает богатую комплектацию:

  • Полный пакет подогревов, включая лобовое стекло и форсунки омывателя.
  • Дополнительный отопитель салона и утеплитель капота.
  • 2-зонный климат-контроль для удобства водителя и пассажиров.
  • Мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.
  • Круиз-контроль и бесключевой доступ в салон.
  • Камера заднего обзора и кожаная отделка интерьера.
  • 18-дюймовые колёса, обеспечивающие стильный внешний вид.

Источник автомобиля

Продавец отмечает, что этот Hyundai Tucson был привезён из Казахстана, где был куплен у официального дилера. Все пункты меню автомобиля русифицированы, а также имеется действующий электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), что упрощает процесс регистрации.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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