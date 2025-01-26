Hyundai Tucson из Казахстана: чем удивит новый кроссовер

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Как сообщают эксперты, в России появился новый Hyundai Tucson 2025 года. Один из таких кроссоверов выставлен на продажу автодилером в Омске по цене 4 365 000 рублей.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

Технические характеристики

Автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Этот набор обеспечивает надёжность и уверенность на дороге при любых условиях.

Комфорт и технологии

Hyundai Tucson 2025 года предлагает богатую комплектацию:

Полный пакет подогревов, включая лобовое стекло и форсунки омывателя.

Дополнительный отопитель салона и утеплитель капота.

2-зонный климат-контроль для удобства водителя и пассажиров.

Мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.

Круиз-контроль и бесключевой доступ в салон.

Камера заднего обзора и кожаная отделка интерьера.

18-дюймовые колёса, обеспечивающие стильный внешний вид.

Источник автомобиля

Продавец отмечает, что этот Hyundai Tucson был привезён из Казахстана, где был куплен у официального дилера. Все пункты меню автомобиля русифицированы, а также имеется действующий электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), что упрощает процесс регистрации.