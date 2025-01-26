Hyundai Tucson из Казахстана: чем удивит новый кроссовер

Как сообщают эксперты, в России появился новый Hyundai Tucson 2025 года. Один из таких кроссоверов выставлен на продажу автодилером в Омске по цене 4 365 000 рублей.
Автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Этот набор обеспечивает надёжность и уверенность на дороге при любых условиях.
Hyundai Tucson 2025 года предлагает богатую комплектацию:
Продавец отмечает, что этот Hyundai Tucson был привезён из Казахстана, где был куплен у официального дилера. Все пункты меню автомобиля русифицированы, а также имеется действующий электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), что упрощает процесс регистрации.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.