Ваша авария — ваша выгода: как получить максимум по ОСАГО

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, предложенные Правительством. Эти изменения призваны упростить оформление ДТП через европротокол и сделать этот процесс доступнее.
Теперь электронное извещение о мелкой аварии можно будет отправлять через приложения и сайты страховых компаний. Ранее это было возможно только через мобильные приложения "Помощник ОСАГО", "ДТП. Европротокол" и "Госуслуги Авто". Нововведение позволит ускорить процесс урегулирования аварий и сократить бюрократические препятствия.
Европротокол можно применить, если:
Важное условие — извещение о ДТП должно быть оформлено в бумажном или электронном виде и подписано обеими сторонами. Это единственный документ, который принимает страховая компания для рассмотрения страхового случая.
Если участники ДТП не согласны друг с другом, пострадавший может рассчитывать на компенсацию до 100 тысяч рублей, но только при наличии фотографий с места происшествия. Если фотофиксация есть и оба водителя согласны с определением виновного, лимит выплат увеличивается до 400 тысяч рублей.
Поправки были приняты в первом чтении в декабре 2024 года. Нововведения предусматривают интеграцию данных с "Госуслуг" и приложений страховых компаний, что сделает оформление аварий ещё удобнее. Окончательное рассмотрение документа в третьем чтении запланировано на февраль 2025 года.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.