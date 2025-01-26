Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Hyundai Tucson из Казахстана: чем удивит новый кроссовер
Снятие старых обоев: вода или специализированное средство?
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Почему стоит пить лимонную воду каждый день?
Горячая йога: плюсы, минусы и важные предостережения
Винная культура мира в одном месте: музей La Cité du Vin
Как использовать апельсиновую кожуру для выращивания рассады? Секреты успешных садоводов
Загадочная впадина в магнитном поле Земли: как это влияет на полярные сияния
Как укрепить контакт с собакой через правильные поглаживания

Ваша авария — ваша выгода: как получить максимум по ОСАГО

2:03
Авто

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, предложенные Правительством. Эти изменения призваны упростить оформление ДТП через европротокол и сделать этот процесс доступнее.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Оформление ДТП без вызова ГИБДД

Теперь электронное извещение о мелкой аварии можно будет отправлять через приложения и сайты страховых компаний. Ранее это было возможно только через мобильные приложения "Помощник ОСАГО", "ДТП. Европротокол" и "Госуслуги Авто". Нововведение позволит ускорить процесс урегулирования аварий и сократить бюрократические препятствия.

Условия использования европротокола

Европротокол можно применить, если:

  1. в аварии участвуют только два транспортных средства;
  2. повреждения нанесены исключительно им;
  3. никто из пассажиров не пострадал;
  4. оба водителя имеют действующий полис ОСАГО.

Важное условие — извещение о ДТП должно быть оформлено в бумажном или электронном виде и подписано обеими сторонами. Это единственный документ, который принимает страховая компания для рассмотрения страхового случая.

Фотофиксация и страховые выплаты

Если участники ДТП не согласны друг с другом, пострадавший может рассчитывать на компенсацию до 100 тысяч рублей, но только при наличии фотографий с места происшествия. Если фотофиксация есть и оба водителя согласны с определением виновного, лимит выплат увеличивается до 400 тысяч рублей.

Когда закон вступит в силу

Поправки были приняты в первом чтении в декабре 2024 года. Нововведения предусматривают интеграцию данных с "Госуслуг" и приложений страховых компаний, что сделает оформление аварий ещё удобнее. Окончательное рассмотрение документа в третьем чтении запланировано на февраль 2025 года.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому
Недвижимость
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому Аудио 
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Красота и стиль
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Последние материалы
Как использовать апельсиновую кожуру для выращивания рассады? Секреты успешных садоводов
Загадочная впадина в магнитном поле Земли: как это влияет на полярные сияния
Как укрепить контакт с собакой через правильные поглаживания
Александр Збруев рассказал, почему он находится в больнице
Лимиты налоговых вычетов увеличились в России
Употребляете корицу? Узнайте, почему это может навредить вам
Россияне активнее размещали средства на депозитах в 2024 году
Любимое блюдо россиян подорожало: как адаптировать рецепт
Как замаскировать простуду на губах: маскируем правильно и незаметно
Готовьте за 10 минут: салат, который станет хитом на любом столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.