Ваша авария — ваша выгода: как получить максимум по ОСАГО

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Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, предложенные Правительством. Эти изменения призваны упростить оформление ДТП через европротокол и сделать этот процесс доступнее.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Оформление ДТП без вызова ГИБДД

Теперь электронное извещение о мелкой аварии можно будет отправлять через приложения и сайты страховых компаний. Ранее это было возможно только через мобильные приложения "Помощник ОСАГО", "ДТП. Европротокол" и "Госуслуги Авто". Нововведение позволит ускорить процесс урегулирования аварий и сократить бюрократические препятствия.

Условия использования европротокола

Европротокол можно применить, если:

в аварии участвуют только два транспортных средства; повреждения нанесены исключительно им; никто из пассажиров не пострадал; оба водителя имеют действующий полис ОСАГО.

Важное условие — извещение о ДТП должно быть оформлено в бумажном или электронном виде и подписано обеими сторонами. Это единственный документ, который принимает страховая компания для рассмотрения страхового случая.

Фотофиксация и страховые выплаты

Если участники ДТП не согласны друг с другом, пострадавший может рассчитывать на компенсацию до 100 тысяч рублей, но только при наличии фотографий с места происшествия. Если фотофиксация есть и оба водителя согласны с определением виновного, лимит выплат увеличивается до 400 тысяч рублей.

Когда закон вступит в силу

Поправки были приняты в первом чтении в декабре 2024 года. Нововведения предусматривают интеграцию данных с "Госуслуг" и приложений страховых компаний, что сделает оформление аварий ещё удобнее. Окончательное рассмотрение документа в третьем чтении запланировано на февраль 2025 года.