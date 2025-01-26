Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фьючерсы показывают устойчивый интерес к золоту
Дешёвый отдых 2025: мечта или реальность?
Кокос: секрет здорового пищеварения и сильного иммунитета
Анджелину Джоли обвинили в том, что она нарочно растянула на годы развод с Брэдом Питтом
Простое банановое мороженое: готовим всеми любимый десерт всего из 4 ингредиентов
Как защитить кролика от блох: советы, которые работают
Мы стали ближе к Росомахе — человечество открыло путь к регенерации
Лучшие способы продлить стойкость любимого парфюма
Почему женщины становятся качками? Учёные нашли объяснение

Загадочные значки на панели: что они скрывают и как не остаться без машины

2:36
Авто

Задумывались ли вы, что означают загадочные значки на приборной панели вашего автомобиля? Эти индикаторы — не просто лампочки, а важные подсказки, которые могут спасти вас от серьёзных проблем. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов, рассказал, как действовать, если загорелся значок неисправности.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Цвет имеет значение

Все индикаторы условно делятся на два типа: красные сигнализируют о критических неисправностях, а жёлтые — это предупреждения или информационные знаки. Например, жёлтый значок "Check Engine" может указывать как на незначительные, так и на серьёзные проблемы. В числе возможных причин — износ свечей, забитый катализатор или загрязнение топливного фильтра.

Если загорается "чек", но машина ведёт себя стабильно, можно ехать в сервис аккуратно. Однако при рывках, вибрации или потере тяги лучше сразу остановиться и вызвать эвакуатор.

Красный — это сигнал стоп

Красный значок, например, восклицательный знак в круге, может указывать на проблемы с тормозной системой. Прежде чем паниковать, проверьте ручной тормоз — возможно, он просто активирован. Если ручник отключён, но значок продолжает гореть, нужно немедленно остановиться.

Другие красные сигналы, такие как "масленка", температура двигателя или проблемы с рулевым управлением, требуют остановки и немедленной диагностики. Движение на таком автомобиле недопустимо — лучше вызвать эвакуатор.

Проблемы с расшифровкой

Современные автомобили оснащены системами, которые дублируют сигналы текстовыми сообщениями на панели приборов. Но машины, ввезённые по параллельному импорту, могут отображать информацию на иностранном языке, создавая сложности для водителей.

Старые модели также не всегда предоставляют понятные подсказки. В таких ситуациях консультация специалиста становится необходимостью.

Почему важна диагностика

Игнорирование индикаторов может привести к значительным затратам. Своевременный визит в сервис поможет предотвратить серьёзные поломки и сохранить ваш бюджет. Если загоревшийся значок сопровождается дополнительными тревожными симптомами, важно не затягивать с обращением к специалистам.

Будьте внимательны к своему автомобилю, ведь индикаторы на панели приборов — это язык, на котором машина говорит с вами о своих проблемах.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов
Садоводство, цветоводство
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов Аудио 
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Как защитить кролика от блох: советы, которые работают
Мы стали ближе к Росомахе — человечество открыло путь к регенерации
Лучшие способы продлить стойкость любимого парфюма
Почему женщины становятся качками? Учёные нашли объяснение
Как выбрать кухонную столешницу? Вот на что важно обратить внимание
Лукойл инвестирует 160 млрд рублей в газохимию на Ставрополье
Отдых с животными теперь становится проще простого
Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы
Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.