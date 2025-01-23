Событие, изменившее Землю: как учёные связали комету с массовой гибелью видов

Результаты исследования международной группы учёных, опубликованные в журнале Science, проливают свет на древнюю катастрофу, изменившую климат Земли 56 миллионов лет назад. Они установили, что падение космического тела стало причиной глобальной температурной аномалии, длившейся 150 тысяч лет.
Ключевым доказательством стали микротектиты — микроскопические стеклянные шарики, обнаруженные американскими учёными на побережье Нью-Джерси. Эти артефакты имеют уникальный химический состав: минимальное содержание воды (всего 0,03%) и плавленый кварц, что указывает на их внеземное происхождение. Именно эти микротектиты стали свидетельством падения кометы, вызвавшего масштабные изменения на планете.
Учёные считают, что падение космического тела привело к выбросу огромного количества углекислого газа в атмосферу. Это вызвало резкое потепление, которое длилось более 150 тысяч лет. Последствия катастрофы были разрушительными: массовая гибель живых существ, изменение экосистем и появление новых климатических условий.
Интересно, что события тех времён могли отразиться в мифах древности. Особенно это заметно в скандинавской мифологии, где упоминаются катаклизмы и природные аномалии. Учёные предполагают, что древние предания могли быть вдохновлены воспоминаниями о далёких климатических катастрофах.
Исследование не только помогает разгадать тайны прошлого, но и даёт ключ к пониманию будущих климатических изменений. Учёные надеются, что изучение таких событий поможет человечеству разработать стратегии для минимизации последствий глобального потепления и других природных аномалий.
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