Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кошка понимает, что её хозяин спит: удивительные факты
Фильм о легендарном вихорь-атамане Платове вышел на экраны
Роструд запустил реестр недобросовестных работодателей
Ошибки при сушке волос феном, которые делают их ломкими
Методы выращивания картофеля, после которых погреб забит до потолка
Устранение парадокса дедушки: физик раскрывает секрет путешествий во времени
Мак: простой продукт с огромной пользой для организма
Что есть, чтобы снизить уровень сахара в крови: продукты, рекомендованные экспертами
Украсить огород: 10 овощей, которые вдохновят на кулинарные шедевры

Событие, изменившее Землю: как учёные связали комету с массовой гибелью видов

2:03
Авто

Результаты исследования международной группы учёных, опубликованные в журнале Science, проливают свет на древнюю катастрофу, изменившую климат Земли 56 миллионов лет назад. Они установили, что падение космического тела стало причиной глобальной температурной аномалии, длившейся 150 тысяч лет.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Уникальная находка в Нью-Джерси

Ключевым доказательством стали микротектиты — микроскопические стеклянные шарики, обнаруженные американскими учёными на побережье Нью-Джерси. Эти артефакты имеют уникальный химический состав: минимальное содержание воды (всего 0,03%) и плавленый кварц, что указывает на их внеземное происхождение. Именно эти микротектиты стали свидетельством падения кометы, вызвавшего масштабные изменения на планете.

Что произошло 56 миллионов лет назад

Учёные считают, что падение космического тела привело к выбросу огромного количества углекислого газа в атмосферу. Это вызвало резкое потепление, которое длилось более 150 тысяч лет. Последствия катастрофы были разрушительными: массовая гибель живых существ, изменение экосистем и появление новых климатических условий.

Отголоски в мифах

Интересно, что события тех времён могли отразиться в мифах древности. Особенно это заметно в скандинавской мифологии, где упоминаются катаклизмы и природные аномалии. Учёные предполагают, что древние предания могли быть вдохновлены воспоминаниями о далёких климатических катастрофах.

Как прошлое помогает предсказать будущее

Исследование не только помогает разгадать тайны прошлого, но и даёт ключ к пониманию будущих климатических изменений. Учёные надеются, что изучение таких событий поможет человечеству разработать стратегии для минимизации последствий глобального потепления и других природных аномалий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Анастасия Волочкова высказалась о женихе дочери Ариадны
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова высказалась о женихе дочери Ариадны Аудио 
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Наука и техника
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло Аудио 
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Авто
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Последние материалы
Жирные мышцы: как они приводят к сердечным проблемам
Скрип пола после ремонта: причины и способы устранения
3 домашних рецепта масок для лица, которые сделают вашу кожу сияющей зимой
Как создать стиль, который будет говорить за вас
5 привычных вещей в доме, которые подрывают ваше ментальное здоровье
Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила
Снимите напряжение в спине: 7 упражнений для домашнего расслабления
Трамп анонсировал $500 миллиардов для AI — Маск ставит под сомнение финансирование
Претензии Трампа на Арктику не подкреплены возможностями
Возвращаем к жизни засохшие растения: проверенные методы восстановления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.