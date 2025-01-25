Эти признаки на вашем авто точно заметят полицейские

Для большинства людей автомобили на дороге кажутся похожими друг на друга, но для опытных сотрудников ГАИ каждая машина — это потенциальный объект для анализа. Представитель ГАИ в интервью рассказал, на что именно обращают внимание полицейские при выборе автомобиля для проверки.
Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобили
На что смотрят сотрудники ГАИ
Внешний вид автомобиля:
Чистота номерных знаков — грязные или нечитаемые номера часто вызывают подозрения.
Исправность фар и других элементов освещения.
Состояние кузова:
повреждения, ржавчина, отсутствие бамперов или зеркал могут стать поводом для остановки.