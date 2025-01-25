Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как одна ошибка в выборе растения может привести к муравьиной армии в вашем саду
Забудьте о туши: как создать выразительный макияж без неё
Неожиданные причины, по которым собака перестала есть сухой корм
Никогда не сажайте эти растения рядом с малиной — они убивают урожай
Тайны сна кошек: почему они выбирают пол вместо дивана
Лувр на грани катастрофы: проблемы, угрожающие мировым шедеврам
NASA рекомендует: как спать, чтобы восстановиться быстрее
Вот почему первый бульон сливают все опытные хозяйки
Как животные начали светиться 300 миллионов лет назад

Вытянутая ладонь на дороге: предупреждение или приветствие

2:28
Авто

Иногда на дороге водители обмениваются жестами, которые могут ввести в недоумение. Один из таких жестов — вытянутая ладонь, показанная встречным водителем. Этот сигнал вызывает множество вопросов, и инспектор ГАИ разъяснил его значение.

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Жест вытянутой ладони — это не приветствие

В современных дорожных реалиях маловероятно, что жест вытянутой ладони связан с приветствием. Особенно на магистралях с большим потоком транспорта, где водители сосредоточены на обстановке, а не на приветствиях знакомых.

Такой жест чаще всего используется как предупреждение о предстоящей опасности.

О чём предупреждает вытянутая ладонь

О полицейском посте или засаде:

Водитель предупреждает, что впереди могут стоять сотрудники ГИБДД.

О заторе или препятствии:

Это может быть ДТП, упавшее дерево, дорожные работы или другое препятствие на пути.

О диком животном:

Иногда жест сигнализирует о животных, которые находятся рядом с дорогой и могут спровоцировать аварию.

Почему используется жест рукой, а не фары

На больших скоростях и магистралях, особенно среди водителей большегрузов, жесты руками используются чаще, чем "моргание" фарами.

Причины этого:

  1. Слепящий эффект дальнего света: Дальний свет крупногабаритного транспорта намного ярче, чем у легковых автомобилей, и может ослепить встречного водителя.
  2. Эффективность в любых условиях: Жест рукой остаётся видимым даже днём, когда свет фар может быть не заметен.

Что делать, если вам показали вытянутую ладонь

Сбавьте скорость.

Это ключевая мера, чтобы подготовиться к возможным неожиданностям.

Пристегните ремень.

Если он ещё не пристёгнут, сделайте это немедленно.

Будьте особенно внимательны.

Оцените обстановку впереди, ожидая возможные преграды или опасности.

Смотрите на обочины.

Это может быть предупреждение о диком животном или другом объекте, готовом пересечь дорогу.

Опыт и доброжелательность на дороге

Чаще всего такие жесты используют опытные водители большегрузов и автобусов. Они стараются предупредить других участников движения о потенциальной опасности. Такой способ общения демонстрирует уважение и взаимовыручку на дороге.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Красота и стиль
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Последние материалы
Неочевидные факты о поглаживании собак, которые вас удивят
Где сажать картошку, чтобы получить крупные клубни
Перец подружится с этими растениями: простой способ увеличить урожай
Как приготовить хрустящие куриные чипсы в домашних условиях — легко и вкусно
15 мифов об акне: почему они не работают и как действительно помочь коже
Доктор Мясников назвал продукты, попадающие под запрет для здоровья суставов
Вас беспокоит онемение пальцев: это может быть опасно
Объем ввода новостроек в России сократился до 56 % в 2024 году
Не тяните с выбором: пора купить летнюю резину для безопасной езды
15 минут в день, чтобы кошка была счастливой: как сделать это правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.