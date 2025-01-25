Не тяните с выбором: пора купить летнюю резину для безопасной езды

С наступлением весны автолюбители начинают задумываться о смене зимних шин на летние. Покупка нового комплекта или проверка уже имеющегося требует внимательного подхода. Вот на что нужно обратить внимание при выборе летней резины.
Оптимальным временем для перехода на летние шины считается май. В марте и апреле всё ещё возможны похолодания и осадки, а летняя резина рассчитана на использование при температуре от +7 градусов и выше.
Рисунок протектора:
Состав резины:
Влияет на износостойкость и срок службы. Покупайте шины с оптимальным балансом мягкости и долговечности.
Индекс нагрузки и скорости:
Убедитесь, что шины соответствуют характеристикам вашего автомобиля. Индексы указываются на боковой части шины.
Тип шин:
Жёсткость:
Производитель:
Выбирайте проверенные бренды, чтобы быть уверенным в качестве и безопасности.
Условия эксплуатации:
Учитывайте качество дорог в вашем регионе. Для частых поездок по трассе или бездорожью нужны шины с соответствующими характеристиками.
Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.