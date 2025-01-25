Как правильно обслуживать китайский автомобиль? Советы, которые спасут двигатель

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Китайский автопром уверенно завоёвывает российский рынок. Бюджетные модели из Поднебесной часто опережают по продажам даже отечественные марки. Однако вместе с этим появились и новые вызовы для владельцев: от выбора подходящих масел и запчастей до особенностей эксплуатации.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Почему китайские автомобили требуют особого подхода

Быстрый технологический прогресс:

За последние 10 лет Китай сделал рывок, равный 20-30 годам развития европейского автопрома. Из-за таких темпов рынок запчастей и компонентов просто не успевает адаптироваться, а стандарты качества ещё находятся в стадии становления.

Отсутствие единых стандартов масел:

В рамках одной модели могут предписываться разные масла в зависимости от модификации двигателя.

Часто используются спецификации, заимствованные у европейских и японских производителей. Например, некоторые моторы Chery и Great Wall — это лицензионные копии двигателей Volkswagen и Toyota.

Универсализация технологий:

Современные китайские двигатели внутреннего сгорания (ДВС) всё чаще становятся умеренными гибридами, что требует низковязких энергосберегающих масел (например, SAE 0W-20).

Что нужно знать о маслах для китайских автомобилей

Chery (Exeed, Jetour, Omoda):

Логика рекомендаций довольно прозрачна: например, для моторов "1.5 литра турбо" используется 5W-40 API SM, а для новых двухлитровых двигателей — 0W-20 C5.

Производитель предоставляет подробные рекомендации на официальном сайте.

Geely:

После покупки Volvo китайский концерн начал устанавливать двигатели Drive-E. Они отличаются надёжностью и требуют масел 0W-20 API SP.

Great Wall (Haval, Tank):

Многие двигатели (например, GW4G15) копируют японские аналоги. Требования к маслам также соответствуют: чаще всего это вязкость 5W-40 и спецификации API.

Гибриды и современные ДВС:

Для таких двигателей нужны масла с низким содержанием SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы), чтобы избежать загрязнения клапанов и преждевременного воспламенения (LSPI).

Как эксплуатировать китайские автомобили

Топливо:

Используйте бензин не ниже АИ-95, даже если в инструкции допускается АИ-92.

Первые километры:

Большинство китайских автомобилей не проходят заводскую обкатку. Первые 5-10 тысяч километров стоит бережно эксплуатировать машину и провести "нулевое ТО".

Регулярное обслуживание:

Соблюдайте рекомендации производителя для продления срока службы двигателя и других компонентов.

Будущее китайского автопрома в России

Электромобили:

Китай уже лидирует в разработке и внедрении электромобилей. Ожидается, что в ближайшем будущем развитие ДВС замедлится, а акцент будет сделан на "электрички".

Влияние на российский рынок:

С учётом тесного сотрудничества России и Китая, можно ожидать ускоренной электрификации автопарка и повышения доли китайских брендов.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания — многопрофильная группа Geely Holding Group, созданная в 1986 году и со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.



