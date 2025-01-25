Плюсовая температура зимой: шанс для вашего авто сэкономить

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Аномально теплая зима не только удивляет погодными аномалиями, но и дает возможность автолюбителям сократить расходы на обслуживание машины. Однако есть нюансы, о которых следует помнить, чтобы избежать неприятностей.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Плюсы теплой зимы для автомобиля

Снижение нагрузки на аккумулятор (АКБ):

Отсутствие экстремально низких температур позволяет сохранить ресурс аккумулятора.

Утренний запуск двигателя становится проще, а продолжительный прогрев мотора не требуется.

Уменьшение риска повреждения деталей:

Теплая погода снижает вероятность появления трещин и поломок в пластиковых и резиновых элементах автомобиля, таких как уплотнители и шланги.

Экономия на топливе:

Более короткий прогрев двигателя снижает расход топлива.

Минусы теплой зимы

Износ шипованных шин:

Полное исчезновение снежного покрова на дорогах ускоряет выпадение шипов из зимней резины.

Решение: использовать "липучку" или всесезонные шины для городской эксплуатации.

Риски при переходе на летнюю омывающую жидкость:

Несмотря на теплую погоду днем, ночные температуры могут опускаться ниже нуля.

Замена зимней жидкости на летнюю преждевременно и может привести к замерзанию системы.

Особенности выбора топлива

Дизель:

Летнее дизельное топливо начинает густеть уже при -5°C, что может создать проблемы в утренние и вечерние часы.

Рекомендация: использовать зимнее дизельное топливо, даже если днем температура плюсовая.

Когда обращаться в сервис

Теплая зима — отличное время для тех, кто ещё не подготовил автомобиль к зимним условиям. Проверка систем, замена жидкостей и шин помогут избежать проблем, если морозы вернутся.

Эксперты напоминают, что февральские морозы и снегопады всё ещё возможны.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



