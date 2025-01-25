Плюсовая температура зимой: шанс для вашего авто сэкономить

Аномально теплая зима не только удивляет погодными аномалиями, но и дает возможность автолюбителям сократить расходы на обслуживание машины. Однако есть нюансы, о которых следует помнить, чтобы избежать неприятностей.
Теплая погода снижает вероятность появления трещин и поломок в пластиковых и резиновых элементах автомобиля, таких как уплотнители и шланги.
Более короткий прогрев двигателя снижает расход топлива.
Решение: использовать "липучку" или всесезонные шины для городской эксплуатации.
Замена зимней жидкости на летнюю преждевременно и может привести к замерзанию системы.
Летнее дизельное топливо начинает густеть уже при -5°C, что может создать проблемы в утренние и вечерние часы.
Рекомендация: использовать зимнее дизельное топливо, даже если днем температура плюсовая.
Теплая зима — отличное время для тех, кто ещё не подготовил автомобиль к зимним условиям. Проверка систем, замена жидкостей и шин помогут избежать проблем, если морозы вернутся.
Эксперты напоминают, что февральские морозы и снегопады всё ещё возможны.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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