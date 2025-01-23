Ваши права ещё действуют? Вот почему их нужно заменить до конца 2025 года

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Водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истечёт с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, перестанут быть действительными уже в 2025 году. Автоматического продления, как это было в период пандемии, не предусмотрено. Об этом напомнили в МВД России.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Почему права нужно менять

Согласно правилам, такие водительские удостоверения будут считаться действительными только в течение трёх лет с момента окончания их срока действия. После этого их использование будет незаконным, а езда с недействительными правами обойдётся водителю штрафом до 15 тысяч рублей и отстранением от управления автомобилем.

Как обновить права

Для замены водительского удостоверения автомобилист должен:

Пройти медицинскую комиссию и получить справку установленного образца. Оплатить государственную пошлину за изготовление нового документа. Лично посетить подразделение Госавтоинспекции с пакетом документов.

Когда нужно торопиться

Если ваша дата истечения прав находится в периоде с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, проверьте срок действия в графе 4b. Убедитесь, что у вас есть время для их своевременного обновления, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

