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Ваши права ещё действуют? Вот почему их нужно заменить до конца 2025 года

1:29
Авто

Водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истечёт с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, перестанут быть действительными уже в 2025 году. Автоматического продления, как это было в период пандемии, не предусмотрено. Об этом напомнили в МВД России.

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Почему права нужно менять

Согласно правилам, такие водительские удостоверения будут считаться действительными только в течение трёх лет с момента окончания их срока действия. После этого их использование будет незаконным, а езда с недействительными правами обойдётся водителю штрафом до 15 тысяч рублей и отстранением от управления автомобилем.

Как обновить права

Для замены водительского удостоверения автомобилист должен:

  1. Пройти медицинскую комиссию и получить справку установленного образца.
  2. Оплатить государственную пошлину за изготовление нового документа.
  3. Лично посетить подразделение Госавтоинспекции с пакетом документов.

Когда нужно торопиться

Если ваша дата истечения прав находится в периоде с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, проверьте срок действия в графе 4b. Убедитесь, что у вас есть время для их своевременного обновления, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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