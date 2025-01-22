Масло быстро густеет зимой? Это явный признак фальшивки — срочно проверьте

2:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок моторных масел захлестнула волна подделок, с которой даже крупнейшие бренды не могут справиться. Производители фальсификата продолжают совершенствовать свои методы, создавая опасные для двигателя смеси. Важно знать, как защитить свой автомобиль от последствий использования такой продукции.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Как создают подделки

Дешёвое масло под видом брендов . Часто мошенники используют недорогие виды масла, которые разливают в фирменные канистры. Такое масло на первых порах кажется безопасным, но уже через несколько тысяч километров пробега проявляет свои негативные свойства. Оно способствует образованию отложений и ускоряет износ двигателя.

. Часто мошенники используют недорогие виды масла, которые разливают в фирменные канистры. Такое масло на первых порах кажется безопасным, но уже через несколько тысяч километров пробега проявляет свои негативные свойства. Оно способствует образованию отложений и ускоряет износ двигателя. Очищенная отработка. Ещё более опасная подделка — это отработанное масло, которое после очищения продаётся как новое. Хотя внешне оно выглядит нормально, в нём полностью отсутствуют защитные присадки. Использование такого масла грозит катастрофическими последствиями: от разрушения деталей до полного отказа двигателя.

Как распознать фальшивку

Чрезмерный расход масла — один из первых признаков подделки. Проблемы с вязкостью: зимой масло становится густым, затрудняя запуск двигателя. Ухудшение работы двигателя: отложение густой субстанции в ключевых узлах мотора. Быстрая потеря свойств: масло перестаёт обеспечивать смазку уже через несколько сотен километров.

Как защититься

Покупайте масло только у проверенных продавцов. Внимательно осматривайте канистру. Обратите внимание на маркировку, качество печати и наличие пломб. Проверяйте совместимость. Если после замены масла появились странные звуки или увеличился расход, проверьте его подлинность. Эти простые действия помогут избежать серьёзных проблем и продлить срок службы вашего двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

