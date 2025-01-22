Масло быстро густеет зимой? Это явный признак фальшивки — срочно проверьте

Рынок моторных масел захлестнула волна подделок, с которой даже крупнейшие бренды не могут справиться. Производители фальсификата продолжают совершенствовать свои методы, создавая опасные для двигателя смеси. Важно знать, как защитить свой автомобиль от последствий использования такой продукции.
Чрезмерный расход масла — один из первых признаков подделки. Проблемы с вязкостью: зимой масло становится густым, затрудняя запуск двигателя. Ухудшение работы двигателя: отложение густой субстанции в ключевых узлах мотора. Быстрая потеря свойств: масло перестаёт обеспечивать смазку уже через несколько сотен километров.
Покупайте масло только у проверенных продавцов. Внимательно осматривайте канистру. Обратите внимание на маркировку, качество печати и наличие пломб. Проверяйте совместимость. Если после замены масла появились странные звуки или увеличился расход, проверьте его подлинность. Эти простые действия помогут избежать серьёзных проблем и продлить срок службы вашего двигателя.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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