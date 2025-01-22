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Масло быстро густеет зимой? Это явный признак фальшивки — срочно проверьте

2:02
Авто

Рынок моторных масел захлестнула волна подделок, с которой даже крупнейшие бренды не могут справиться. Производители фальсификата продолжают совершенствовать свои методы, создавая опасные для двигателя смеси. Важно знать, как защитить свой автомобиль от последствий использования такой продукции.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Как создают подделки

  • Дешёвое масло под видом брендов. Часто мошенники используют недорогие виды масла, которые разливают в фирменные канистры. Такое масло на первых порах кажется безопасным, но уже через несколько тысяч километров пробега проявляет свои негативные свойства. Оно способствует образованию отложений и ускоряет износ двигателя.
  • Очищенная отработка. Ещё более опасная подделка — это отработанное масло, которое после очищения продаётся как новое. Хотя внешне оно выглядит нормально, в нём полностью отсутствуют защитные присадки. Использование такого масла грозит катастрофическими последствиями: от разрушения деталей до полного отказа двигателя.

Как распознать фальшивку

Чрезмерный расход масла — один из первых признаков подделки. Проблемы с вязкостью: зимой масло становится густым, затрудняя запуск двигателя. Ухудшение работы двигателя: отложение густой субстанции в ключевых узлах мотора. Быстрая потеря свойств: масло перестаёт обеспечивать смазку уже через несколько сотен километров.

Как защититься

Покупайте масло только у проверенных продавцов. Внимательно осматривайте канистру. Обратите внимание на маркировку, качество печати и наличие пломб. Проверяйте совместимость. Если после замены масла появились странные звуки или увеличился расход, проверьте его подлинность. Эти простые действия помогут избежать серьёзных проблем и продлить срок службы вашего двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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