Электрический Citroën C4 X: почему его нельзя купить с бензиновым мотором

Новый Citroën C4 официально представлен в Чехии, предлагая как традиционные бензиновые, так и электрические версии. Однако для кузова fastback C4 X доступны только электрические варианты.
Базовая версия Citroën C4 в комплектации You оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым mild-hybrid двигателем мощностью 74 кВт (101 л. с.) с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такой модели начинается от 614 000 чешских крон. Более мощный вариант того же двигателя (100 кВт/136 л. с.) доступен от 679 000 крон. Традиционный бензиновый двигатель PureTech 130 (96 кВт/131 л. с.) без электрической поддержки предлагается только в комплектациях Plus (от 629 000 крон) и Max (от 709 000 крон).
Электрический ë-C4 доступен в двух вариантах:
100 кВт (136 л. с.) с батареей 50 кВт·ч и запасом хода до 354 км по циклу WLTP. Цена начинается от 854 900 крон.
115 кВт (156 л. с.) с батареей 54 кВт·ч и запасом хода до 416 км. Доступен в комплектациях Plus (от 929 900 крон) и Max (от 999 900 крон).
Стандартная комплектация You включает:
Комфортные амортизаторы с прогрессивными гидравлическими ограничителями.
16-дюймовые стальные колеса с колпаками.
Передние full-LED фары.
Задние парктроники.
Двухзонный автоматический климат-контроль с вентиляцией для задних пассажиров.
10-дюймовую мультимедийную систему с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.
Комплектация Plus добавляет камеру заднего вида и подогрев передних сидений с регулировкой поясничной поддержки. Версия Max включает HD-инфотейнмент с навигацией, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, передние и боковые парктроники, бесключевой доступ и 18-дюймовые легкосплавные диски.
Модель C4 X, отличающаяся кузовом fastback, в Чехии представлена исключительно в электрической версии ë-C4 X. Это подчеркивает стремление Citroën к расширению электрической линейки и адаптации к современным экологическим требованиям.
Citroën C4 первого поколения — семейство автомобилей C-сегмента французской компании Citroën, входящей в концерн PSA Peugeot Citroën.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.