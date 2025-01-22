Электрический Citroën C4 X: почему его нельзя купить с бензиновым мотором

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Новый Citroën C4 официально представлен в Чехии, предлагая как традиционные бензиновые, так и электрические версии. Однако для кузова fastback C4 X доступны только электрические варианты.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Citroën C4 CN China 2016-04-11

Двигатели и комплектации

Базовая версия Citroën C4 в комплектации You оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым mild-hybrid двигателем мощностью 74 кВт (101 л. с.) с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такой модели начинается от 614 000 чешских крон. Более мощный вариант того же двигателя (100 кВт/136 л. с.) доступен от 679 000 крон. Традиционный бензиновый двигатель PureTech 130 (96 кВт/131 л. с.) без электрической поддержки предлагается только в комплектациях Plus (от 629 000 крон) и Max (от 709 000 крон).

Электрические версии

Электрический ë-C4 доступен в двух вариантах:

100 кВт (136 л. с.) с батареей 50 кВт·ч и запасом хода до 354 км по циклу WLTP. Цена начинается от 854 900 крон.

115 кВт (156 л. с.) с батареей 54 кВт·ч и запасом хода до 416 км. Доступен в комплектациях Plus (от 929 900 крон) и Max (от 999 900 крон).

Особенности комплектаций

Стандартная комплектация You включает:

Комфортные амортизаторы с прогрессивными гидравлическими ограничителями.

16-дюймовые стальные колеса с колпаками.

Передние full-LED фары.

Задние парктроники.

Двухзонный автоматический климат-контроль с вентиляцией для задних пассажиров.

10-дюймовую мультимедийную систему с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Комплектация Plus добавляет камеру заднего вида и подогрев передних сидений с регулировкой поясничной поддержки. Версия Max включает HD-инфотейнмент с навигацией, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, передние и боковые парктроники, бесключевой доступ и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Citroën C4 X

Модель C4 X, отличающаяся кузовом fastback, в Чехии представлена исключительно в электрической версии ë-C4 X. Это подчеркивает стремление Citroën к расширению электрической линейки и адаптации к современным экологическим требованиям.

Уточнения

Citroën C4 первого поколения — семейство автомобилей C-сегмента французской компании Citroën, входящей в концерн PSA Peugeot Citroën.

