Прокатился с ветерком: депутат назвал альтернативу западным иномаркам премиум-класса

Российский депутат Ярослав Нилов поделился впечатлениями об автомобиле Lada Aura.
Чиновник считает, что эта машина не отличается ничем от иномарок представительского класса. Руководители комитетов и комиссий нижней палаты парламента начали ездить на отечественном автомобиле Lada Aura, пишет портал Госдумы.
"Езжу на ней с декабря. Ещё не ломалась. Машина комфортная. У меня раньше был BMW. Aura от западных машин представительского класса ничем не отличается", — цитирует Нилова KP. RU.
Он добавил; что этой машины есть бортовой навигационный компьютер и автоматическая коробка переключения передач.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
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