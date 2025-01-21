Прокатился с ветерком: депутат назвал альтернативу западным иномаркам премиум-класса

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Авто

Российский депутат Ярослав Нилов поделился впечатлениями об автомобиле Lada Aura.

Кадр из фильма
Фото: скриншот с YouTube-канала
Кадр из фильма

Чиновник считает, что эта машина не отличается ничем от иномарок представительского класса. Руководители комитетов и комиссий нижней палаты парламента начали ездить на отечественном автомобиле Lada Aura, пишет портал Госдумы.

"Езжу на ней с декабря. Ещё не ломалась. Машина комфортная. У меня раньше был BMW. Aura от западных машин представительского класса ничем не отличается", — цитирует Нилова KP. RU.

Он добавил; что этой машины есть бортовой навигационный компьютер и автоматическая коробка переключения передач.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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