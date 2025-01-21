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Автокресла и бустеры: что нужно знать о перевозке детей в 2025 году

2:07
Авто

В 2025 году российские автомобилисты могут не переживать о резких изменениях в правилах перевозки детей. Как пояснил представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru, действующие нормы, регулирующие этот вопрос, остаются неизменными. Все актуальные требования по-прежнему изложены в разделе 22 Правил Дорожного Движения (ПДД), последний раз обновлённом в 2017 году.

Салон автомобиля
Фото: Freepik by standret
Салон автомобиля

Основные правила перевозки детей

Согласно ПДД, использование специальных удерживающих устройств при перевозке детей — обязательное требование. Конкретные условия зависят от возраста ребёнка:

  1. Дети до 7 лет:
    Для малышей необходимо использовать автокресла или люльки, соответствующие их росту и весу. Устройства должны быть сертифицированы и правильно установлены. Их разрешается размещать как на заднем, так и на переднем сиденье автомобиля.

  2. Дети 7–11 лет:
    Для этой возрастной группы применяются автокресла или бустеры, которые помогают правильно расположить ребёнка и зафиксировать его ремнём безопасности. Выбор устройства также зависит от веса и роста ребёнка.

  3. Дети старше 12 лет:
    С этого возраста дети могут пристёгиваться обычным ремнём безопасности. При этом важно, чтобы ремень правильно располагался на плече и не причинял дискомфорта.

Почему важно соблюдать правила

Соблюдение этих правил — не просто формальность, а ключ к обеспечению безопасности маленьких пассажиров. Статистика показывает, что правильно подобранные и установленные устройства существенно снижают риск получения травм при ДТП. Экономить на безопасности ребёнка не стоит, ведь на рынке представлены различные варианты удерживающих систем на любой бюджет.

Таким образом, правила перевозки детей в 2025 году остаются прежними, но их соблюдение по-прежнему важно для безопасности юных пассажиров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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