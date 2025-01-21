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Откажись от кофе на 174 года: сколько стоит мечта об Audi RS6

1:26
Авто

Audi RS6 — мечта многих автолюбителей, символ роскоши, скорости и стиля. Но сколько лет придётся экономить, чтобы накопить на этот суперкар, если отказаться от ежедневного кофе? Давайте разберёмся.

Кофейня
Фото: unsplash.com by Росс Варретт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофейня

Стоимость кофе и привычные расходы

Средняя стоимость одной чашки покупного кофе в Москве составляет 200 рублей. Большинство людей выпивают кофе каждый день, что приводит к следующим затратам:

  • 1 400 рублей в неделю (200 рублей x 7 дней);
  • 6 000 рублей в месяц;
  • 72 000 рублей в год.

Цена мечты: Audi RS6

Стоимость нового Audi RS6 составляет около 12 500 000 рублей.

Сколько лет нужно копить

Если полностью отказаться от кофе и откладывать 72 000 рублей в год, то для накопления на Audi RS6 потребуется:

12 500 000 ÷ 72 000 = 174 года.

Реальность

Скорее всего, копить таким образом на Audi RS6 — утопическая идея. Однако отказ от кофе или других мелких расходов может помочь сэкономить значительные суммы, которые можно направить на более реальные цели: отпуск, обновление гаджетов или даже первый взнос за машину более доступного класса.

Уточнения

Audi RS 6 — спортивный автомобиль выпускаемый подразделением Audi Sport GmbH на платформе Audi A6. Автомобиль выпускается в кузове универсал (Avant). До третьего поколения выпускался в двух типах кузова, седан и универсал (Avant).

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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