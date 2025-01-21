Откажись от кофе на 174 года: сколько стоит мечта об Audi RS6

Audi RS6 — мечта многих автолюбителей, символ роскоши, скорости и стиля. Но сколько лет придётся экономить, чтобы накопить на этот суперкар, если отказаться от ежедневного кофе? Давайте разберёмся.
Средняя стоимость одной чашки покупного кофе в Москве составляет 200 рублей. Большинство людей выпивают кофе каждый день, что приводит к следующим затратам:
Стоимость нового Audi RS6 составляет около 12 500 000 рублей.
Если полностью отказаться от кофе и откладывать 72 000 рублей в год, то для накопления на Audi RS6 потребуется:
12 500 000 ÷ 72 000 = 174 года.
Скорее всего, копить таким образом на Audi RS6 — утопическая идея. Однако отказ от кофе или других мелких расходов может помочь сэкономить значительные суммы, которые можно направить на более реальные цели: отпуск, обновление гаджетов или даже первый взнос за машину более доступного класса.
Audi RS 6 — спортивный автомобиль выпускаемый подразделением Audi Sport GmbH на платформе Audi A6. Автомобиль выпускается в кузове универсал (Avant). До третьего поколения выпускался в двух типах кузова, седан и универсал (Avant).
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