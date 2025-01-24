Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор

Зарядка аккумулятора кажется простой задачей, но при неправильном подходе она может стать источником серьёзных проблем. Эксперт платформы "Авто.ру" Валерий Арутин рассказал, как заряжать аккумулятор правильно и безопасно.
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Подготовка к зарядке
Извлечение из автомобиля. Перед зарядкой аккумулятор обязательно нужно снять с машины.
Выбор места. Заряжать АКБ в жилом помещении не рекомендуется. Если другого варианта нет, поместите его в нежилую комнату с открытым окном. Важно, чтобы помещение было хорошо проветриваемым, так как в процессе зарядки выделяются токсичные пары.
Оптимальная температура. Для лучшего результата зарядку лучше проводить при комнатной температуре. В холоде процесс может затянуться, а в жаре — привести к перегреву аккумулятора.
Проверка аккумулятора перед зарядкой
Проверьте на повреждения. Перед началом зарядки убедитесь, что аккумулятор не вздут и не имеет утечек. Повреждённые АКБ нельзя использовать или заряжать.
Очистите аккумулятор. Уберите пыль с поверхности с помощью содового раствора и очистите контактные клеммы наждачной бумагой при наличии окислов.
Выбор режима зарядки
Тип и состояние аккумулятора определяют, какой режим зарядки использовать. Прежде чем подключать устройство, ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями производителя аккумулятора.
Следуя этим простым правилам, вы сможете не только продлить срок службы АКБ, но и избежать опасных ситуаций.
Уточнения
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.