Секретный способ определить контрафактное масло за минуту

Проблема контрафактного моторного масла становится всё более актуальной. По оценкам экспертов, до 50% масел на российском рынке могут быть подделками. Такие продукты встречаются как в розничных магазинах, так и в интернет-продажах, особенно в условиях параллельного импорта. Но как распознать подделку и избежать серьёзных проблем с двигателем?
Контрафактное масло часто изготавливается на основе низкокачественных минеральных жидкостей.
В результате:
Слабые присадки и нестабильные характеристики контрафактного масла делают его неспособным выдерживать эксплуатационные нагрузки. Через пару тысяч километров пробега масло превращается в густую, тягучую субстанцию.
Угар — ещё один тревожный знак. Контрафакт с минеральной основой имеет температуру вспышки всего +200 °C (в отличие от +220 °C у оригинального масла).
Это приводит к тому, что:
Если масло начинает вести себя странно — густеет, замерзает или быстро угорает, — не откладывайте визит в сервисный центр. Диагностика и замена поддельного масла на оригинальный продукт помогут предотвратить серьёзные повреждения двигателя.
Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
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