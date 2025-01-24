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Секретный способ определить контрафактное масло за минуту

2:06
Авто

Проблема контрафактного моторного масла становится всё более актуальной. По оценкам экспертов, до 50% масел на российском рынке могут быть подделками. Такие продукты встречаются как в розничных магазинах, так и в интернет-продажах, особенно в условиях параллельного импорта. Но как распознать подделку и избежать серьёзных проблем с двигателем?

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Признак 1: Изменение консистенции масла

Контрафактное масло часто изготавливается на основе низкокачественных минеральных жидкостей.

В результате:

  1. Быстрое загустение масла. Это усложняет запуск двигателя, особенно в морозы.
  2. Застывание при низких температурах. Несоответствующая вязкость приводит к проблемам с прокачкой масла по маслоканалам.
  3. Сигналы от электроники. Лампочка давления масла может загореться или начать мигать, даже если уровень жидкости в норме.

Слабые присадки и нестабильные характеристики контрафактного масла делают его неспособным выдерживать эксплуатационные нагрузки. Через пару тысяч километров пробега масло превращается в густую, тягучую субстанцию.

Признак 2: Угар масла

Угар — ещё один тревожный знак. Контрафакт с минеральной основой имеет температуру вспышки всего +200 °C (в отличие от +220 °C у оригинального масла).

Это приводит к тому, что:

  • Масло начинает гореть почти сразу после заливки.
  • Потребность в доливке возникает уже через 50-100 км пробега.
  • Низкое качество состава не позволяет использовать такое масло под высокими нагрузками, что может повредить двигатель.

Что делать, если вы обнаружили признаки контрафакта

Если масло начинает вести себя странно — густеет, замерзает или быстро угорает, — не откладывайте визит в сервисный центр. Диагностика и замена поддельного масла на оригинальный продукт помогут предотвратить серьёзные повреждения двигателя.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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