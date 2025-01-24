Секретный способ определить контрафактное масло за минуту

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Проблема контрафактного моторного масла становится всё более актуальной. По оценкам экспертов, до 50% масел на российском рынке могут быть подделками. Такие продукты встречаются как в розничных магазинах, так и в интернет-продажах, особенно в условиях параллельного импорта. Но как распознать подделку и избежать серьёзных проблем с двигателем?

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Признак 1: Изменение консистенции масла

Контрафактное масло часто изготавливается на основе низкокачественных минеральных жидкостей.

В результате:

Быстрое загустение масла. Это усложняет запуск двигателя, особенно в морозы. Застывание при низких температурах. Несоответствующая вязкость приводит к проблемам с прокачкой масла по маслоканалам. Сигналы от электроники. Лампочка давления масла может загореться или начать мигать, даже если уровень жидкости в норме.

Слабые присадки и нестабильные характеристики контрафактного масла делают его неспособным выдерживать эксплуатационные нагрузки. Через пару тысяч километров пробега масло превращается в густую, тягучую субстанцию.

Признак 2: Угар масла

Угар — ещё один тревожный знак. Контрафакт с минеральной основой имеет температуру вспышки всего +200 °C (в отличие от +220 °C у оригинального масла).

Это приводит к тому, что:

Масло начинает гореть почти сразу после заливки.

Потребность в доливке возникает уже через 50-100 км пробега.

Низкое качество состава не позволяет использовать такое масло под высокими нагрузками, что может повредить двигатель.

Что делать, если вы обнаружили признаки контрафакта

Если масло начинает вести себя странно — густеет, замерзает или быстро угорает, — не откладывайте визит в сервисный центр. Диагностика и замена поддельного масла на оригинальный продукт помогут предотвратить серьёзные повреждения двигателя.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.



