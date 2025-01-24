Новый CX-5: как Mazda меняет правила игры в мире кроссоверов

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Mazda активно готовится представить обновленную версию своего бестселлера — кроссовера CX-5. Прототип модели был замечен на улицах Лос-Анджелеса, где проходили дорожные испытания. Компания подтвердила, что автомобиль получит гибридную силовую установку собственного производства, а также множество других улучшений.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Дизайн: эволюция стиля

Несмотря на камуфляж, можно заметить, что общие пропорции модели остались узнаваемыми, однако детали получили свежий взгляд.

Передняя часть: Новая оптика стала тоньше и плавно переходит в решетку радиатора, создавая современный и динамичный образ, напоминающий Mercedes EQC. Минималистичный бампер сохраняет фирменный стиль Mazda, с одним воздухозаборником для оптимального охлаждения.

Боковые элементы: Квадратные колесные арки напоминают Mazda CX-50, но выглядят менее агрессивно. Обвес, вероятно, будет окрашен в цвет кузова в топовых комплектациях.

Задняя часть: Наибольшие изменения коснулись задних фонарей с четкой светодиодной графикой, позаимствованной у старших моделей CX-60 и CX-90. Массивная задняя дверь и двойные выхлопные трубы подчеркивают спортивный и внедорожный характер.

Салон: премиум в массовом сегменте

Mazda всегда славилась качественными материалами и современными технологиями. Новый CX-5 сохранит эту традицию, предлагая премиальный уровень оснащения, характерный для моделей бренда.

Гибридная силовая установка: новая эра

Главной инновацией станет гибридная система собственной разработки Mazda. В отличие от решений Toyota, используемых в CX-50, эта установка будет основана на более эффективном бензиновом двигателе, что обеспечит лучшую экономичность и производительность.

Помимо гибрида, в будущем CX-5 планируется внедрение двигателей семейства Skyactiv-Z, которые обещают значительный скачок в технологиях. Их дебют намечен на 2027 год.

История успеха и ожидания

Текущая версия Mazda CX-5 была представлена в 2016 году и обновлена в 2021-м, оставаясь одной из самых популярных моделей бренда. Премьера нового поколения ожидается в ближайшие месяцы, и эксперты предсказывают, что оно сохранит статус фаворита среди кроссоверов.

Уточнения

Кроссовер — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров. В 2010-х годах имел широкое международное распространение.



