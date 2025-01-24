Главный зимний миф о круиз-контроле, который может привести к аварии

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Зима — время, когда каждый водитель сталкивается с новыми вызовами. Снег, гололед и низкие температуры могут превратить простую поездку в настоящий квест. Эксперты сервиса "СберАвто" поделились рекомендациями, как подготовить автомобиль и себя к сложным зимним условиям.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Давление в шинах: почему важно его менять

Перед поездкой по заснеженным дорогам стоит снизить давление в шинах на 0,2-0,3 бара. Это увеличивает пятно контакта с дорогой и улучшает сцепление. Однако вернувшись на чистый асфальт, давление необходимо восстановить. Игнорирование этого совета может привести к износу резины и ухудшению управляемости.

Круиз-контроль: почему его стоит отключить

Использование круиз-контроля в зимних условиях чревато опасностями. Если машина потеряет сцепление, система может автоматически увеличить или снизить скорость, что только усугубит ситуацию. Эксперты рекомендуют контролировать газ вручную, чтобы лучше адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям.

Торможение на скользкой дороге

Резкое торможение — табу в условиях гололеда. Лучше заранее снижать скорость, используя торможение двигателем или плавно отпуская газ. При заносе важно сохранять спокойствие: уберите ногу с педали газа и поверните руль в сторону заноса. Резкие маневры только увеличат риск потери контроля.

Экстренные меры: снег как спасение

На обледенелой дороге, где обычные тормоза бесполезны, можно использовать снег на обочинах. Въезд в накатанный снег поможет замедлить движение. Этот способ особенно полезен на спусках, где сцепление минимально.

Парковка зимой: ручник или передача?

В морозы стоит избегать использования ручного тормоза, так как он может замерзнуть. Лучше ставить автомобиль на передачу или в положение P. Если ручник все же замерз, попробуйте нажать на педаль тормоза несколько раз или аккуратно прогреть автомобиль.

Забитые колесные арки: мелочь, которая может стать проблемой

Снег и лед в колесных арках могут ограничить движение подвески и заблокировать повороты колес. После каждой поездки рекомендуется очищать арки, чтобы избежать неприятностей на следующий день.

Уточнения

Круиз-контроль — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.



