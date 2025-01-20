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Как заправлять АИ-95 по цене АИ-92: секреты экономии на топливе

1:49
Авто

Рост цен на бензин заставляет водителей искать способы снизить затраты, но делать это важно без ущерба для автомобиля. Применение низкокачественного топлива может привести к серьёзным поломкам, поэтому лучше сосредоточиться на легальных и безопасных методах экономии.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

5 способов экономить на топливе

Использование приложений для АЗС

Многие сетевые заправки предлагают собственные приложения с бонусными программами, скидками и привилегиями.

Они позволяют:

  • Осуществлять дистанционную оплату;
  • Получать скидки до 5%;
  • Накопленные бонусы использовать для будущих заправок.

Кэшбек и банковские программы

Некоторые банки возвращают до 20% затрат на топливо. Эти программы часто включают не только скидки на бензин, но и на сопутствующие товары.

Выбор "выгодных часов"

Заправки нередко снижают цены ночью или рано утром. Также в определённые дни недели предлагаются скидки на фирменное топливо.

Сравнение цен с помощью онлайн-карт

Перед поездкой проверьте цены на бензин в ближайших районах. Часто заправки за пределами города предлагают топливо дешевле.

Заправка через агрегаторы

Сервисы, объединяющие несколько сетей АЗС, позволяют получать скидки и бонусы. Используя агрегаторы, можно сэкономить до 5% от стоимости топлива.

Почему экономия важна

Безопасная экономия помогает снизить расходы, не подвергая риску автомобиль. Выбирая качественное топливо, вы избегаете загрязнения форсунок и повреждения топливной системы. Эти меры позволят сохранить не только деньги, но и ресурс двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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