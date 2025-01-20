Как заправлять АИ-95 по цене АИ-92: секреты экономии на топливе

Рост цен на бензин заставляет водителей искать способы снизить затраты, но делать это важно без ущерба для автомобиля. Применение низкокачественного топлива может привести к серьёзным поломкам, поэтому лучше сосредоточиться на легальных и безопасных методах экономии.
Использование приложений для АЗС
Многие сетевые заправки предлагают собственные приложения с бонусными программами, скидками и привилегиями.
Они позволяют:
Некоторые банки возвращают до 20% затрат на топливо. Эти программы часто включают не только скидки на бензин, но и на сопутствующие товары.
Заправки нередко снижают цены ночью или рано утром. Также в определённые дни недели предлагаются скидки на фирменное топливо.
Перед поездкой проверьте цены на бензин в ближайших районах. Часто заправки за пределами города предлагают топливо дешевле.
Сервисы, объединяющие несколько сетей АЗС, позволяют получать скидки и бонусы. Используя агрегаторы, можно сэкономить до 5% от стоимости топлива.
Безопасная экономия помогает снизить расходы, не подвергая риску автомобиль. Выбирая качественное топливо, вы избегаете загрязнения форсунок и повреждения топливной системы. Эти меры позволят сохранить не только деньги, но и ресурс двигателя.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.