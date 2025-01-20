Что обязательно должно быть в машине: важные вещи для безопасности

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Эксплуатация автомобиля требует не только соблюдения правил дорожного движения, но и готовности к различным ситуациям. Помимо стандартных аптечки и огнетушителя, в машине могут понадобиться дополнительные предметы, которые обеспечат безопасность и комфорт.

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Обязательные предметы для автомобиля

Согласно ПДД, с 1 сентября 2023 года отсутствие огнетушителя, аптечки или аварийного знака не влечёт штрафа при проверке документов. Однако в некоторых ситуациях их отсутствие может стать критическим:

Знак аварийной остановки. Нужен при ДТП, отсутствие может привести к штрафу в размере 1000 рублей. Огнетушитель. Необходим при возгорании автомобиля, лучше хранить его в салоне. Светоотражающий жилет. Повышает видимость водителя в тёмное время суток.

Необходимое для ремонта в дороге

Перед дальними поездками рекомендуется позаботиться о:

Домкрате и баллонном ключе. Для быстрой замены колеса.

Для быстрой замены колеса. Компрессоре и жгутах для шин. Помогут справиться с проколами без необходимости обращения в сервис.

Помогут справиться с проколами без необходимости обращения в сервис. Гаечном ключе на 10. Подходит для снятия клемм аккумулятора, зачистки контактов и устранения электрических сбоев.

Для длительных поездок

На дальних маршрутах важно возить с собой:

Моторное масло. Расход масла может увеличиваться на высоких оборотах, и своевременная доливка предотвратит серьёзные поломки.

Расход масла может увеличиваться на высоких оборотах, и своевременная доливка предотвратит серьёзные поломки. Набор технических жидкостей. Для обеспечения бесперебойной работы автомобиля.

Зимний комплект

Зимой к списку добавляются:

Лопата. Поможет выбраться из сугроба.

Поможет выбраться из сугроба. Буксировочный трос. Должен выдерживать нагрузку вдвое больше веса автомобиля, что особенно важно при экстремальных условиях.

Наличие этих вещей в автомобиле поможет избежать неприятных ситуаций, сэкономить время и защитить себя и пассажиров в пути. Подготовленный водитель всегда уверен в своих возможностях справиться с неожиданностями.