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Главная дорога и изгиб: почему поворотник не всегда обязателен

2:02
Авто

Многие водители ошибочно считают, что использование поворотников в некоторых ситуациях необязательно, и это не влияет на безопасность. Однако такие заблуждения могут привести к штрафам и даже авариям. Разберёмся, когда их использование действительно необходимо, а когда — нет.

автомобиль
Фото: pixabay.com/photos
автомобиль

Когда поворотники можно не включать

На перекрёстках Т- или Y-образной формы, где установлены ясные знаки направления главной дороги или чёткая разметка показывает её изгиб, включение указателя поворота не требуется. Например:

  • Водитель следует по главной дороге, не меняя полосу, и знаки указывают, что она изгибается.

Но если ситуация на дороге неоднозначна, например, в местах с несколькими направлениями на одной полосе («налево и прямо» или «направо и прямо»), поворотники обязательно нужно включать, чтобы предупредить окружающих о своих намерениях.

Почему важно использовать поворотники

  1. Снижение риска аварий.
    Непредсказуемое поведение водителей может привести к столкновениям. Например, резкий поворот без сигнала создаёт угрозу для мотоциклистов или других участников движения, пытающихся обогнать.

  2. Предупреждение и координация.
    В условиях плотного трафика сигналы поворота помогают другим водителям скоординировать свои действия и избежать конфликтов на дороге.

  3. Соблюдение закона.
    Игнорирование указателей поворота карается штрафом в 500 рублей (статья 12.14 КоАП РФ). Если же из-за невключённого поворотника произойдёт авария, водитель будет признан виновником, что влечёт более серьёзные последствия.

Простое правило безопасности

Использование поворотников должно быть не только обязательным, но и своевременным. Лучше подать сигнал заранее, чем стать причиной аварийной ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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