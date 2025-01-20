Российский авторынок 2025 года: что будет с продажами и ценами на машины?

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Эксперты рассказали, что в этом году будет с ценами и продажами автомобилей в России.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

В 2024 году отечественный рынок легковых авто вернулся к доковидным значениям. Их продажи составили 1,55 миллиона единиц — это даже больше, чем в 2021 году (и +47 процентов к 2023 году). Однако в 2025 россиян ждет как минимум стагнация. Скорее всего, падение спроса, пишет KP. RU.

Эксперты дали несколько сценариев развития событий. Базовый — снижение продаж на 10 процентов. Так считает замначальника отдела аналитики компании "Автостат" Виктор Пушкарев.

Он заявил, что по пессимистичному прогнозу, объем рынка снизится на 20 процентов. Также эксперт перечислил факторы, негативно влияющие на спрос: рост тарифов утильсбора, падение курса рубля, высокая ключевая ставка.

Однако аналитики "Авто.ру" предполагают: резких скачков цен ждать не стоит, а средний чек поднимется примерно на 10 процентов.

В преддверии октябрьского и январского повышения утильсбора дилеры завозили много машин, чтобы успеть заплатить сбор по более "гуманным" тарифам. В России сейчас накоплено автомобилей на 4-6 месяцев регулярных продаж.

Уточнения

Автомобильный рынок — это скопление факторов экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.



