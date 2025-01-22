Не рискуйте: два предмета, которые нужно убрать из авто

Вы когда-нибудь задумывались, что в вашем багажнике могут находиться вещи, которые не только занимают место, но и представляют опасность? Разберём два предмета, которые стоит убрать, чтобы обеспечить безопасность на дороге.
Первый из таких предметов — это старые баллончики со средствами для ремонта шин или очистки автомобиля. Хотя они могут показаться полезными, по истечении срока годности такие баллончики могут потерять свою эффективность и стать источником опасности.
Существует риск их разрыва или утечки, что может привести к пожарной ситуации. Лучше всего избавиться от таких баллончиков и заменить их новыми.
Второй предмет, который стоит убрать из багажника, — это старые инструменты. Если вы давно не использовали их, возможно, они потеряли свою актуальность и просто занимают место.
Более того, если они имеют острые края или выступающие элементы, это может привести к травмам при резком движении автомобиля. Оптимальный вариант — оставить только те инструменты, которые действительно нужны, и аккуратно разместить их в багажнике.
Регулярно проверяйте содержимое своего багажника. Убирая ненужные предметы, вы не только увеличите свободное пространство, но и повысите безопасность в поездках. Убедитесь, что в вашем автомобиле находятся только те вещи, которые могут понадобиться в экстренной ситуации.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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