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Бывшая оставила вмятину на автомобиле? Решаем проблему самостоятельно

1:57
Авто

Как избавиться от вмятин на кузове автомобиля? Это вопрос, который часто волнует водителей. Вмятины могут появиться по разным причинам, и их устранение не всегда требует обращения в сервис. Вот три простых способа, которые помогут вам вернуть автомобилю прежний вид.

Автомобиль Mazda 6
Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Mazda 6

Использование горячего воздуха

Если у вас есть фен, вы можете попробовать метод с горячим воздухом. Для этого:

  • Нагрейте вмятину с помощью фена, чтобы краска не повредилась.
  • Как только металл станет теплым, наклейте на вмятину кусочек фольги.
  • Обработайте фольгу холодной водой — изменение температуры поможет вмятине выправиться.

Этот способ отлично подходит для небольших вмятин.

Использование пресс-клея

Второй метод требует использования специального клея для ремонта. Вам понадобятся:

  • Пресс-клей.
  • Плоская поверхность для крепления.
  • Деревянный или пластиковый блок для нажатия.

Следуйте этим шагам:

  • Нанесите клей на блок и аккуратно прижмите к вмятине.
  • Оставьте на несколько минут, чтобы клей хорошо закрепился.
  • После этого аккуратно потяните за блок, и вмятина должна выровняться.

Это подходящий вариант для вмятин средней глубины.

Вакуумный способ

Этот метод требует немного больше усилий, но тоже эффективен:

  • Возьмите специальный вакуумный насос и присоску.
  • Прикрепите присоску к вмятине и начните тянуть, пока не почувствуете, что вмятина начинает выходить.
  • Важно не торопиться и делать это осторожно, чтобы не повредить краску.

Этот способ идеально подходит для более крупных повреждений.

Существуют простые и доступные методы, которые позволят вам избавиться от вмятин на кузове вашего автомобиля. Эти советы помогут сэкономить время и деньги, а также вернуть автомобилю привлекательный вид.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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