Безаварийное вождение: правила безопасности на дороге, которые должен знать каждый

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

На дороге нужно быть осторожным и внимательным. Как показывает практика, соблюдение правил может не только спасти жизнь, но и избавить от неприятностей. Итак, какие же основные правила помогут вам чувствовать себя увереннее за рулем?

Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Знак "стоп"

Во-первых, пристегивайте ремень безопасности. Он — ваша главная защита в случае аварии. Это правило абсолютно простое, но очень важное. Безопасность — на первом месте!

Во-вторых, соблюдайте дистанцию. Чем больше расстояние между автомобилями, тем больше времени у вас будет на реакцию. Особенно в условиях плохой видимости или в пробках. Рекомендуется оставлять минимум три секунды до впереди идущего автомобиля.

Следующее правило — никогда не отвлекайтесь за рулем. Мобильные телефоны, громкая музыка или разговоры с пассажирами могут отвлечь вас от дороги. Лучше всего отключить телефон или использовать режим громкой связи.

Также важно следить за дорожными знаками и сигналами светофора. Эти элементы дают четкие указания о том, как себя вести. Игнорирование правил может привести к аварии.

Обратите внимание на пешеходов. Пешеходные переходы — это места повышенной опасности. Будьте особенно внимательны, когда видите людей, ожидающих перехода.

Не забывайте о скорости. Превышение скорости — одна из самых распространенных причин ДТП. Соблюдение ограничений позволит избежать серьезных последствий.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

