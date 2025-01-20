С начала года водителей-нарушителей в Новосибирске ждёт ДНК-регистрация

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С 2025 года в Новосибирске начала действовать новая мера, согласно которой автомобилисты, попавшие под административный арест за серьёзные нарушения, обязаны сдавать ДНК-анализ. Эта норма предусмотрена федеральным законом "О государственной геномной регистрации", принятом в 2023 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Кто подпадает под новые правила

Обязательная геномная регистрация распространяется на водителей, задержанных за:

Вождение в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав;

Оставление места ДТП.

Генетические данные таких лиц будут пожизненно храниться в базе правоохранительных органов.

Цели нововведения

По словам законодателей, основная цель новой меры — повышение безопасности на дорогах и упрощение идентификации нарушителей. Предполагается, что наличие генетической информации позволит быстрее расследовать преступления и нарушения, связанные с дорожным движением, сообщает atas.info.

Сомнения экспертов

Однако инициатива вызвала споры. Глава Новосибирского отделения "Федерации автовладельцев России" Вячеслав Ашурков усомнился в том, что эта мера существенно повлияет на снижение числа нарушений. По его словам, такие решения требуют дополнительного анализа их эффективности.

Новые правила вызывают смешанные реакции. С одной стороны, они направлены на ужесточение контроля над опасными водителями, с другой — их влияние на дорожную безопасность ещё предстоит оценить.