Эти три действия за рулём могут спасти вам жизнь — не забывайте их выполнять

Каждый водитель знает, что перед тем, как тронуться с места, нужно выполнить несколько важных шагов. Однако, как показывает практика, многие из них об этом забывают. Эти простые, но критически важные действия могут значительно повысить вашу безопасность на дороге.
Когда вы садитесь за руль, каждая деталь имеет значение. Пренебрежение даже одним из необходимых этапов может привести к неприятным последствиям. Забывая о важных действиях перед началом движения, вы подвергаете риску не только себя, но и других участников дорожного движения.
Эти три простых действия могут спасти жизнь и сделать поездку более комфортной. Уделите немного времени на их выполнение, и вы заметите, как повысится ваша уверенность за рулем.
Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.