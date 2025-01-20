Эти три действия за рулём могут спасти вам жизнь — не забывайте их выполнять

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Каждый водитель знает, что перед тем, как тронуться с места, нужно выполнить несколько важных шагов. Однако, как показывает практика, многие из них об этом забывают. Эти простые, но критически важные действия могут значительно повысить вашу безопасность на дороге.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Почему это важно

Когда вы садитесь за руль, каждая деталь имеет значение. Пренебрежение даже одним из необходимых этапов может привести к неприятным последствиям. Забывая о важных действиях перед началом движения, вы подвергаете риску не только себя, но и других участников дорожного движения.

Что нужно сделать перед началом движения

Проверьте окружение. Перед тем как выехать, посмотрите вокруг. Убедитесь, что нет препятствий, пешеходов или других автомобилей, которые могут помешать вашему движению. Пристегните ремень безопасности. Это правило может показаться очевидным, но не все водители соблюдают его. Ремень безопасности — это ваша первая защита в случае аварии. Настройте зеркала и сиденье. Правильная настройка зеркал и сиденья позволит вам лучше видеть дорогу и обеспечит комфортное управление автомобилем. Не спешите трогаться, пока все настройки не будут выполнены.

Эти три простых действия могут спасти жизнь и сделать поездку более комфортной. Уделите немного времени на их выполнение, и вы заметите, как повысится ваша уверенность за рулем.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

