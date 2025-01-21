Шесть вещей, которые могут убить вас в машине

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1:36
Авто

Некоторые привычки, казалось бы, безобидные, могут доставить серьезные неудобства за рулем или даже создать аварийные ситуации. Какие вещи лучше оставить дома, чтобы не рисковать?

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

Что не стоит брать с собой за руль

Объемные аксессуары

Шляпы с широкими полями, массивные очки или серьги могут затруднить обзор или ограничить движения. Это становится особенно опасным при необходимости быстро среагировать.

Скользящая обувь

Обувь с тонкой подошвой или на каблуках может проскальзывать на педалях, что повышает риск неправильного управления автомобилем. Особенно это касается сандалий без фиксации пятки.

Длинные шарфы и платки

Свободно свисающие элементы одежды могут запутаться в элементах управления, особенно в руле или рычаге переключения передач.

Ароматы и косметика

Слишком резкие ароматы духов или средства для макияжа могут вызывать головокружение, а в жаркую погоду — провоцировать тошноту.

Острые предметы

Ножи или другие острые инструменты, которые носят с собой, увеличивают риск травм при резком торможении или аварии.

Гаджеты без крепления

Телефоны, планшеты или навигаторы, которые не закреплены должным образом, становятся опасными снарядами при столкновении.

Каждая из этих вещей может оказать неожиданное влияние на безопасность вождения, поэтому важно пересмотреть привычки и исключить из своего арсенала то, что может вас отвлекать или мешать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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