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Как экономия в СССР сделала цвет ЗИЛов культовым

1:20
Авто

ЗИЛы, окрашенные в голубой цвет, стали культовым символом своей эпохи. Но почему именно этот оттенок был выбран для легендарных грузовиков? Ответ кроется в сложном сочетании экономических факторов и особенностей советского производства.

ЗИЛ-130В в Северске, Томская область
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-130В в Северске, Томская область

В СССР выбор цвета автомобилей диктовался не только эстетикой, но и практическими причинами. Голубая краска оказалась самой доступной и технологичной для массового производства. Она хорошо скрывала мелкие загрязнения и следы эксплуатации, что делало её особенно удобной для грузовиков, которые использовались в самых разных условиях.

Кроме того, голубой цвет не выгорал на солнце так быстро, как другие яркие оттенки. Это было важно для транспортных средств, эксплуатируемых в открытых пространствах.

Есть мнение, что выбор голубого был связан с тем, что его производство требовало минимальных затрат. В условиях плановой экономики СССР такой подход помогал существенно экономить ресурсы.

Сегодня голубые ЗИЛы остаются предметом ностальгии для многих. Их узнаваемый цвет стал неотъемлемой частью образа советских улиц, сохранив свою уникальность в истории автомобильного производства.

Уточнения

Завод имени Лихачёва (аббревиатура ЗИЛ) — первое автомобилестроительное предприятие в Российской империи и СССР, основанное как «Товарищество на паях автомобильного Московского общества» (в сокращении АМО) в 1916 году и получившее имя Ивана Алексеевича Лихачёва в 1956 году. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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